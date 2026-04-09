Iran, Meloni ipotizza stop a Patto Stabilità “se crisi prosegue”

Milano, 9 apr. (askanews) – Dopo essere arrivati “a un passo dal punto di non ritorno”, la tregua con l’Iran rappresenta una “flebile prospettiva di pace, che deve essere perseguita con determinazione”. Ma se la crisi in Medio Oriente dovesse vedere “una recrudescenza”, allora l’Unione Europea dovrà porsi il problema delle conseguenze economiche del conflitto, ragionando sulla sospensione temporanea del Patto di Stabilità e su un approccio “non dissimile” da quello con cui si è affrontata la pandemia. Giorgia Meloni guarda all’Europa per affrontare le conseguenze economiche del conflitto con l’Iran. E nell’informativa alla Camera sposa la richiesta già avanzata da Matteo Salvini di arrivare a sospendere le regole di bilancio: “non una deroga per un singolo Stato ma un provvedimento generalizzato”, dice la presidente del Consiglio.

Prospettiva che il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, nelle stesse ore – durante una audizione al Parlamento Ue – invece allontava: “La condizione per attivare la clausola è di avere un grave deterioramento dell’economia nell’area euro o nell’intera Ue. E attualmente non siamo in questo scenario”. Anche considerando il potenziale impatto economico della guerra in Iran lo scenario “è di rallentamento ma non di grave deterioramento”. Per Meloni invece “se la crisi in Medio Oriente vedrà una nuova recrudescenza, dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea, non dissimile per approccio e strumenti a quella messa in campo per la pandemia. In quel caso, riteniamo che non debba essere un tabù” discutere dello stop al Patto. Anche perchè “se l’Iran esercita la sua facoltà di applicare extradazi ai transiti nello stretto di Hormuz, le conseguenze economiche sarebbero imponderabili”.

È in questa ottica che Meloni replica alle critiche delle opposizioni per la missione della scorsa settimana nel Golfo: “Di fronte al rischio dello shock energetico più pesante che abbiamo visto di recente, alla possibilità di ulteriori rincari dell’energia, dei carburanti e dei generi di consumo, di fronte al rischio di vedere interrotte intere catene di approvvigionamento e bloccata la nostra economia, è preciso dovere del Presidente del Consiglio fare tutto il possibile per assicurare alle imprese e ai cittadini energia sufficiente e a prezzi il più possibile contenuti”, rivendica.

E insieme a questo, agire ancora in Europa per eliminare alcuni fattori che contribuiscono ad aumentare il prezzo dell’energia, a partire dal meccanismo ETS: “Nel Decreto Energia avevamo chiesto che l’ETS non comportasse un aumento del costo delle rinnovabili per abbassare i costi complessivi. È una norma che richiede l’autorizzazione dell’Unione Europea, siamo fiduciosi che l’obiettivo si possa raggiungere”. Inoltre “continueremo a chiedere di sospendere temporaneamente l’applicazione dell’ETS dal termoelettrico: provvedimento che serve subito e almeno fino a quando i prezzi globali non torneranno sui livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente”.

Al contempo, prosegue la premier, c’è da impedire eventuali comportamenti speculativi, e “l’Italia rimane pronta ad attivare ogni possibile misura, compresi se necessari ulteriori interventi sui profitti delle società energetiche”.