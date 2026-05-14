Accoltella la moglie con le forbici: in arresto 66enne a Napoli

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Ennesimo caso di violenza domestica: a Napoli un 66enne accoltella la moglie con le forbici, per lui l’arresto immediato. La donna non è in pericolo di vita

NAPOLI – Ancora violenza domestica. È accaduto ieri pomeriggio, quando i Carabinieri della stazione Rione Traiano insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli Bagnoli hanno arrestato un uomo di 66 anni. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Sua moglie è stata ferita con un paio di forbici al culmine dell’ennesima lite.

L’allarme è scattato intorno alle 16:35, quando dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai militari dell’Arma per una donna appena arrivata in ospedale. La vittima, una 65enne, ha raccontato ai Carabinieri l’aggressione del marito all’interno dell’abitazione. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente. L’uomo avrebbe dapprima insultato la donna con frasi offensive e minacciose, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, distruttosi durante l’aggressione. Solo in quel momento la vittima si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina.

La 65enne ha tentato di fuggire ma è stata raggiunta da diversi fendenti al petto, poi altre ferite alla gamba destra. In fine, un ulteriore colpo alla schiena. Nonostante le lesioni, la 65enne è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l’Ospedale San Paolo. E’ qui che i medici le hanno diagnosticato ferite con una prognosi di 21 giorni. I Carabinieri hanno raggiunto l’appartamento della coppia. All’interno era presente il 66enne disteso sul letto della camera da letto. L’appartamento si presentava completamente a soqquadro, con mobili danneggiati e chiari segni della violenta lite appena consumata.

Durante il sopralluogo, sequestrate le forbici intrise di sangue. È emerso un quadro familiare critico. Negli ultimi mesi, infatti, sia la moglie che il figlio avevano presentato diverse denunce nei confronti dell’uomo, raccontando episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui. In un episodio il figlio aveva denunciato che il padre si era introdotto nella sua stanza brandendo delle forbici urlandogli contro. Il 66enne arrestato, su disposizione della Procura di Napoli, si trova ora presso il carcere di Poggioreale, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.