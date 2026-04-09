X
<
>

Iran, Meloni: se crisi prosegue ragionare su stop a Patto Stabilità

| 9 Aprile 2026 09:36 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 9 apr. (askanews) – “Se la crisi in Medio Oriente vedrà una nuova recrudescenza, dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea, non dissimile per approccio e strumenti a quella messa in campo per la pandemia. In quel caso, riteniamo che non debba essere un tabù discutere della sospensione temporanea del patto di stabilità e crescita: non una deroga per un singolo Stato ma un provvediemnto generalizzato”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nell’informativa alla Camera.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA