Iran, Meloni: se crisi prosegue ragionare su stop a Patto Stabilità

Milano, 9 apr. (askanews) – “Se la crisi in Medio Oriente vedrà una nuova recrudescenza, dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea, non dissimile per approccio e strumenti a quella messa in campo per la pandemia. In quel caso, riteniamo che non debba essere un tabù discutere della sospensione temporanea del patto di stabilità e crescita: non una deroga per un singolo Stato ma un provvediemnto generalizzato”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nell’informativa alla Camera.