Ue, Dombrovskis: non siamo in scenario da sospensione Patto stabilità (FT)

Roma, 9 apr. (askanews) – La Commissione europea continua a respingere le ipotesi di innescare la clausola generale di sospensione del Patto di stabilità e di crescita della Ue. “Esiste per intervenire su gravi deterioramenti (delle prospettive economiche-ndrt) della Ue o dell’area euro, e attualmente non siamo in questo scenario”, afferma il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis in una intervista oggi al Financial Times.

E questo, apparente possibile contraddizione, a dispetto del fatto che lo stesso Dombrovskis affermi che nella Ue, a riflesso del conflitto in Iran, ci si trovi “chiaramente a fronteggiare uno shock deflazionistico”. Ossia il rischio di una fase di crescita economica a rilento o ferma e inflazione elevata.

Sul Patto di stabilità, le regole Ue sui conti pubblici, è possibile invocare le clausole nazionali di sospensione, su iniziativa dei singoli paesi, mentre la clausola generale di sospensione a cui fa riferimento Dombrovskis viene attivata su iniziativa della stessa Commissione europea.

La recente tregua concordata da Usa e Iran “è certamente un passo benvenuto verso una de-escalation e potrebbe calmierare la crisi energetica”. Ma “in merito all’impatto economico della guerra in Iran – dice l’eurocommissario – ovviamente resta circondato da elevata incertezza”. (fonte immagine: European Union)