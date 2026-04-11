Renzi: Landini a primarie? Ok, ma Cgil non sostituisce centrosinistra

Roma, 11 apr. (askanews) – “Se Maurizio Lannini vuole correre alle primarie, cosa che lui ha sempre detto di non voler fare, ha tutto il diritto di farlo. Ma una cosa è correre alle primarie e scegliere, altra cosa è consegnare il centrosinistra alla Cgil, lei capisce che chi come me ha altre idee, non lo farà mai. Quindi se Landini vuole correre alle primarie è il benvenuto come tutti, ma certo non è che si sostituisce il centrosinistra con la Cgil”.Così Matteo Renzi, leader di Italia viva a margine dell’iniziativa “Le primarie delle idee” a Roma.