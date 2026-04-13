Nba, regular season finita: via a play-in e playoff

Roma, 13 apr. (askanews) – Si è conclusa la regular season della NBA e prende forma il tabellone della postseason, tra squadre già qualificate e play-in decisivo per gli ultimi quattro posti.

Sono dodici le formazioni già ai playoff. A Est: Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors e Atlanta Hawks. A Ovest: Oklahoma City Thunder (campione in carica), San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves.

Gli ultimi quattro posti verranno assegnati tramite il play-in tournament, in programma dal 14 al 17 aprile .

Le sfide play-in

Nel dettaglio, queste le partite che definiranno le ultime qualificate:

Charlotte Hornets – Miami Heat

Philadelphia 76ers – Orlando Magic

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors

Il formato prevede che le squadre classificate tra il 7° e il 10° posto di ciascuna conference si sfidino per determinare le ultime due qualificate per tabellone.

Le prime serie già definite

Alcuni accoppiamenti del primo turno, al via dal 18 aprile, sono già noti: a Est New York Knicks contro Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers contro Toronto Raptors; a Ovest Denver Nuggets contro Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers contro Houston Rockets .

Le teste di serie numero uno, Pistons a Est e Thunder a Ovest, attendono invece le vincenti del play-in.

Il calendario della postseason

14-17 aprile: play-in tournament

18 aprile: inizio playoff

3 giugno: gara 1 delle Finals

La stagione entra così nella fase decisiva, con i Thunder chiamati a difendere il titolo e diverse contender pronte a insidiare il trono in una corsa al titolo che si preannuncia aperta e spettacolare.