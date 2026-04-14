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Camorra, “stesa” per il controllo di Caivano: tre arresti / Video

| 14 Aprile 2026 09:19 | 0 commenti

Camorra, “stesa” per il controllo di Caivano: tre arresti / Video

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – a carico di 3 napoletani, accusati di pubblica intimidazione con l’uso di armi e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità mafiose.

Ricostruita la dinamica relativa a una “stesa” avvenuta il 27 settembre del 2025 all’interno del “Parco Verde” di Caivano, quando 9 persone a bordo di 5 ciclomotori avevano sparato in aria almeno 8 colpi d’arma da fuoco, permettendo – al momento – di identificare 3 dei presunti responsabili.

Secondo gli inquirenti il movente dell’azione è da ricercare “nel tentativo di affermare una nuova egemonia criminale in quel territorio, da parte di soggetti legati alla C.O. napoletana, dopo i recenti fermi effettuati a carico di esponenti apicali del clan “Ciccarelli””. 

In questo senso “si delineerebbero dei nuovi assetti criminali che vedono l’interesse di consorterie camorristiche di Napoli – Scampia sul fiorente settore del traffico di stupefacenti nel “Parco Verde” di Caivano”.

IL VIDEO

-Foto ufficio stampa Carabinieri-
(ITALPRESS).

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