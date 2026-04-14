Iran, Vance: messo molto sul tavolo. Ora la palla è nel campo iraniano

Roma, 14 apr. (askanews) – A che punto sono le trattative tra Stati Uniti ed Iran “penso sia una domanda che sarebbe meglio porre agli iraniani perché la palla è davvero nel loro campo”. Lo ha detto il vicepresidente Usa, JD Vance, in un’intervista a Fox News.

“Abbiamo acquisito una certa conoscenza su come gli iraniani negoziano – ha aggiunto – ed è proprio per questo che abbiamo lasciato il Pakistan, perché quello che abbiamo capito è che erano su una linea rossa. Penso che la squadra che era lì dovesse tornare a Teheran, dalla Guida Suprema o da qualcun altro, per far accettare i termini che avevamo posto. Penso davvero che la palla sia nel loro campo perché abbiamo messo davvero molto sul tavolo”.

“Il Presidente degli Stati Uniti ha detto che sarebbe molto felice se l’Iran fosse trattato come un paese normale con un’economia normale e una popolazione in grado di prosperare” ha proseguito Vance “ma per essere un paese normale economicamente, dovrà essere un paese normale anche dal punto di vista del non possedere armi nucleari e dovrà essere un paese normale nel non perseguire il terrorismo”.