World Wide Mafia, l’assistenza Disney+: «Tornerà a fine mese» la docuserie su Gratteri

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Contattata direttamente l’assistenza clienti della piattaforma Disney+ parla di “presenza di bug del sistema audio video” e rassicura il ritorno online per fine mese della docuserie World Wide Mafia

IL mistero attorno alla rimozione della docuserie World Wide Mafia sulla storia del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, dalla piattaforma di Disney+ scoperta alcuni giorni fa ha, forse, trovato una spiegazione. Per capire meglio l’accaduto che, tra l’altro ha interessato anche i vari contenuti promozionali presenti sulle piattaforme social molti dei quali rimossi a loro volta, abbiamo contattato il servizio clienti Disney che, tramite la chat di assistenza ha offerto la motivazione della rimozione.

Alla base del problema ci sarebbero non meglio precisati “bug” registrati da numerosi clienti in relazione al sistema audio video della serie. Come è noto, infatti, per ogni contenuto Disney+ offre diverse opzioni di riproduzione audio video e, stando alla tesi dell’assistenza clienti della piattaforma di streaming on demand, alcune di queste non funzionavano a dovere causando disservizi ai clienti.

Ad ogni modo, però la chat di assistenza di Disney+ aggiunge anche che il reparto tecnico è al lavoro per consentire il ripristino della messa in onda nel più breve tempo possibile. La data prevista, salvo ulteriori problemi, è quella di fine mese quando la serie sarà di nuovo resa disponibile