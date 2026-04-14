La Russa: bene Meloni a prendere distanze da attacco Trump a Papa

Roma, 14 apr. (askanews) – “La Meloni è stata da sempre molto chiara: noi siamo amici degli Stati Uniti, apprezziamo il presidente attuale quando dice cose su cui siamo d’accordo. Quando ci sono cose su cui non siamo d’accordo manteniamo l’amicizia come avviene tra amici”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, uscendo dalla capigruppo di Palazzo Madama.

“Se qualcuno può pensare che la premier italiana possa considerare accettabili attacchi frontali al sommo pontefice non conosce l’Italia, non conosce il presidente del Consiglio, non conosce quello che significa il rapporto tra l’Italia e il Papa che in questo caso è pure americano”.

Trump ha detto di essere stato scioccato da Meloni, ‘pensavo avesse coraggio e mi sbagliavo’. “Non c’è bisogno di ricucire, il presidente ha fatto una sua valutazione, continueremo ad essere amici degli Usa” con “tutti gli argomenti come questo che ha detto la premier che mi trova pienamente d’accordo” perché “quando non ci troviamo, abbiamo il dovere, prima che il diritto, di dirlo, il dovere di prendere le distanze da un attacco frontale al Sommo pontefice. Se non l’avesse fatto sarebbe venuta meno ai doveri non solo di cattolica credente e osservante, perché Giorgia lo è profondamente, ma anche ai doveri del presidente del Consiglio italiano che non si è mai lontanamente immaginato ci potesse essere un confronto così duro qualunque cosa dica il papa, giusta o sbagliata”, ha sottolineato La Russa.