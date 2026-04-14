Nissan presenta il nuovo Juke 100% elettrico

ROMA (ITALPRESS) – Nissan svela il nuovo Juke 100% elettrico in occasione dell’evento Vision, svolto presso il quartier generale in Giappone, segnando un importante passo avanti nella sua strategia di elettrificazione in Europa. Nissan, forte dei 15 anni di leadership nel settore EV, soddisfa un’ampia gamma di esigenze dei clienti, in un contesto di mercato competitivo in cui i veicoli elettrici della regione continuano a crescere.

Agile, compatto e inconfondibilmente Nissan, JUKE elettrico, il primo della sua storia, porta personalità ed emozione nell’era dei veicoli elettrici, reinventando uno dei crossover compatti più distintivi d’Europa. Nissan Juke si inserisce nella più ampia strategia di Nissan volta a offrire un propulsore elettrificato per ogni esigenza di mobilità. Dal lancio nel 2010, Juke ha conquistato 1,5 milioni di clienti in Europa, ridisegnando il segmento dei crossover compatti con un design audace e non convenzionale. Il nuovo JUKE mantiene questo carattere introducendo un propulsore completamente elettrico a sostegno del percorso di Nissan verso una mobilità a zero emissioni.

Juke elettrico si inserisce nella gamma a zero emissioni di Nissan in Europa, che include la nuova Micra, la terza generazione di Leaf, il crossover Ariya, il veicolo commerciale Townstar e il nuovo modello di segmento A. Il nuovo Juke, come Leaf, dispone della tecnologia Vehicle-to-Grid a supporto dell’integrazione dei veicoli elettrici nell’ecosistema energetico.

“L’Europa è fondamentale per la strategia di elettrificazione di Nissan e rimaniamo fermamente impegnati a favore di un futuro completamente elettrico” ha dichiarato Massimiliano Messina, Presidente Nissan AMIEO. “Con una gamma di veicoli elettrici in rapida espansione, stiamo offrendo una scelta sempre più ampia e innovativa in ogni segmento, forti della nostra solida presenza in termini di design, ingegneria e produzione. Questa nuova generazione di veicoli accelererà la nostra transizione verso una mobilità a zero emissioni.”



Il nuovo Juke elettrico sarà prodotto presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, rafforzando il ruolo centrale del sito nella strategia globale dell’azienda nei veicoli elettrici. Già sede della produzione di Leaf, con l’avvio della prima fase di produzione di JUKE nelle prossime settimane, lo stabilimento di Sunderland rimane il pilastro della presenza produttiva di Nissan nel settore dell’elettrificazione in Europa.

Questo impegno è sostenuto dalle più ampie capacità regionali di Nissan, tra cui la sua rete di progettazione, ingegnerizzazione e sviluppo presente nel Regno Unito, in Spagna e in Germania. Nel loro insieme, queste attività sottolineano l’impegno a lungo termine di Nissan in Europa come polo produttivo e di innovazione: progettare, ingegnerizzare e produrre veicoli in Europa, per i clienti europei.

“JUKE si è sempre contraddistinto per design audace e volontà di sfidare le convenzioni. Con la terza generazione, portiamo questo spirito nell’era elettrica”, ha dichiarato Clìodhna Lyons, Region Vice President, Product, Brand & Marketing Strategy, Nissan AMIEO. “La prima generazione elettrica di Juke ci aiuterà a raggiungere nuovi clienti ampliando al contempo l’offerta della nostra gamma elettrificata”.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

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