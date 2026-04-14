Nuove date per il World Tour 2026-2027 de Il Volo a Londra e Stoccolma

Milano, 14 apr. (askanews) – Il World Tour 2026-2027 de Il Volo si arricchisce di nuovi prestigiosi appuntamenti: il trio sarà protagonista il 5 novembre 2027 a Londra, sul palco dell’iconico Eventim Apollo, Hammersmith, uno dei teatri più storici e rappresentativi della capitale britannica, ed il 7 novembre a Stoccolma, sul palco dell’Avicii Arena. Le nuove date si inseriscono nella leg europea del tour prevista per l’autunno 2027, che porterà Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nelle principali capitali, confermando la dimensione sempre più internazionale del progetto live.

Dopo il successo delle tappe in America Latina lo scorso marzo, Il Volo prosegue il tour con i prossimi appuntamenti negli Stati Uniti, al via da domani, 15 aprile, con dieci date, per poi tornare durante l’estate con un ricco calendario tra Italia, Spagna e Grecia (Friends & Partners).

Tra luglio e settembre, il trio sarà protagonista nelle principali location estive con un fitto calendario di appuntamenti: il 1 luglio a Marostica (VI) @ Piazza Castello (Marostica Summer Fest), il 3 luglio a Pistoia (PT) @ Piazza Duomo, il 6 luglio ad Asti (AT) @ Piazza Alfieri (Asti Musica), l’8 luglio a Vigevano (PV) @ Castello Sforzesco, l’11 luglio a Siracusa (SR) @ Teatro Greco, il 15 luglio a Barcellona @ Les Nits Occident, il 17 luglio a Cernobbio (CO) @ Villa Erba (Lake Sound Park), 19 luglio a Malaga @ Plaza de Toros de la Malagueta, il 21 luglio a Murcia @ Plaza de Toros, il 23 luglio a Cattolica (RN) @ Arena Regina, il 25 luglio ad Este (PD) @ Castello Carrarese (Este Music Festival), il 27 luglio a Salonicco @ City Theatre Gis, il 29 luglio a Corfù @ Church St. George (Old Fortress), il 31 luglio a Codroipo (UD) @ Villa Manin, il 2 agosto a Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli Live, il 7 agosto a Barletta (BT) @ Fossato del Castello, il 9 agosto ad Alghero (SS) @ Anfiteatro Ivan Graziani (Alghero Summer Festival), il 22 e il 23 agosto a Taormina (ME) @ Teatro Antico, il 27 agosto a Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose, il 28 agosto a Macerata (MC) @ Sferisterio, il 6 settembre a Brescia (BS) @ Piazza della Loggia, l’8 settembre a Caserta (CE) @ Reggia / Piazza Carlo di Borbone.

Gli appuntamenti estivi italiani anticiperanno la quarta edizione di Tutti per uno, in programma il 24, 26 e 27 settembre nella cornice di Palazzo Te a Mantova, progetto ideato da Michele Torpedine e organizzato e prodotto da Friends & Partners.

A dicembre Il Volo tornerà nei principali palasport italiani con cinque date evento: 7 dicembre Milano @ Unipol Forum, 12 dicembre Firenze @ Nelson Mandela Forum, 17 dicembre Roma @ Palazzo dello Sport, 19 dicembre Torino @ Inalpi Arena, 20 dicembre Bologna @ Unipol Arena.