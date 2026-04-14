Vinitaly, Pandolfo (Sant’Andrea): “Fieri per i 5 riconoscimenti”

Verona, 14 apr. (askanews) – “Sicuramente è un Vinitaly in un momento particolare per il vino, per la situazione internazionale e il calo dei consumi. È una fiera di passaggio, di riflessione e studio, per capire cosa migliorare e far sì che il vino – che ci accompagna da 6-7 mila anni – resti una bevanda tipica nostra e piacevole. Credo che il vino faccia parte della cultura italiana, dell’animo di ognuno di noi: tutti abbiamo un nonno o un parente che faceva il vino in casa. Questo patrimonio culturale, rafforzato dal riconoscimento UNESCO della cucina italiana, è eccezionale: il vino ci deve accompagnare. È compito delle cantine produrre, raccontare e far assaggiare i vini, legati al territorio. Il vino non è alcol, ma cultura, passione, territorio: serve ad apprezzare, rilassarsi e stare con gli amici. Siamo contentissimi di questa manifestazione e dei 5 riconoscimenti presi da noi per i vini del territorio: Vermentino, Moscato di Terracina, Circeo, tutti molto legati alla nostra terra. Il Vinitaly è il concorso internazionale più importante al mondo, con la fiera più prestigiosa: vincere una piccola bandierina da mettere su Circeo o Terracina, nelle nostre zone stupende, è una grande soddisfazione, per noi e per chi ci visita” afferma Andrea Pandolfo, titolare insieme con il padre di Cantina Sant’Andrea. “A volte a livello mediatico ci sono cose strane: la dieta mediterranea è la migliore per la longevità, e un bicchiere di vino a tavola ne fa parte. Bere giusto rilassa e fa stare bene. Forse il nostro errore è stato trasformare il vino in qualcosa di troppo tecnico, da assaggiare e degustare. Facciamolo tornare alle origini, ai banchetti romani: il vino deve recuperare la convivialità. In cantina lo dico sempre: il buon piatto e il bicchiere di vino non sono un fine, ma un mezzo per una bella serata, con la coppietta o gli amici, per ricordare ‘ho mangiato e bevuto bene, sono stato bene’. Quella è l’emozione che dobbiamo trasmettere con il vino”, aggiunge.A confermare questo percorso per Cantina Sant’Andrea, anche i recenti riconoscimenti ottenuti nella guida 5StarWines – the Book 2027 – presentata nel corso di questa edizione di Vinitaly – dove diverse etichette della cantina hanno superato i 90 punti: l’Oppidum 2025 (90 punti), il Vermentino “253 Giorni” 2025 e il Circeo DOC Bianco Riflessi 2025, entrambi con 91 punti, e ancora il Capitolium 2023 e l’Hum Vigna Campo Soriano 2024, che raggiungono i 92 punti, a testimonianza di una qualità sempre più definita e riconoscibile.