ANAD:”La voce non si replica, 2026 anno chiave per attuazione AI Act”

Roma, 14 apr. (askanews) – La ricorrenza della Giornata Mondiale della Voce è l’occasione per ANAD – Associazione Nazionale Attori Doppiatori – per richiamare l’attenzione sul valore culturale, artistico e professionale della voce e riflettere sul futuro della professione del doppiatore, riconosciuta come patrimonio a livello internazionale.

“Ogni giorno prestiamo la nostra voce a storie che attraversano il mondo e arrivano al cuore delle persone. Ma non diamo solo una voce ai personaggi: diamo loro anima, rendendoli vicini al pubblico – commenta Daniele Giuliani, presidente di ANAD. È un legame profondo: è ciò che crea empatia, che costruisce un ponte invisibile tra chi racconta e chi ascolta. Per questo la Giornata Mondiale della Voce è un momento molto importante: ci ricorda che la voce è parte della nostra identità, dentro e fuori dal nostro lavoro. Oggi però questa identità è al centro di una trasformazione radicale. L’Intelligenza Artificiale ha aperto sicuramente possibilità e scenari nuovi, ma non può sostituire ciò che è umano. Per ANAD, celebrare la voce significa questo: difenderne il valore, oggi, mentre si decide il futuro della nostra professione”.

L’innovazione tecnologica ha fatto nascere interrogativi complessi e il dibattito sull’AI è sempre più centrale anche a livello globale. Per questo ANAD è in dialogo costante con Istituzioni e operatori del settore, con lo scopo di attivare una normativa che possa tutelare il lavoro dei doppiatori.

Grazie anche all’intervento dell’Associazione in relazione all’uso dell’AI – ricordano gli addetti ai lavori – l’Italia è tra i pochi Paesi in Europa ad aver raggiunto un risultato importante: dal 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la legge n. 132/2025 (Legge Nazionale sull’Intelligenza Artificiale), che introduce nuove regole e disposizioni penali in materia di deepfake.

La normativa prevede misure specifiche per contrastare la creazione e la diffusione di contenuti falsi (immagini, video, audio) realizzati con l’Intelligenza Artificiale, capaci di imitare realisticamente volti, movimenti e voci, campionati e utilizzati a fini di lucro.

Dopo la lunga Campagna di sensibilizzazione (#ArtisticIntelligence) lanciata lo scorso anno dall’Associazione dei Doppiatori in difesa dell’Intelligenza Artistica, ora – auspicano i promotori – siamo davanti alla necessità che si attivi realmente tutto ciò che è stato deciso nei mesi scorsi.

Secondo Anad, il 2026 sarà un anno decisivo per l’attuazione dell’AI Act: dal 2 agosto entrerà in vigore il bollino AI, ritenuto “una tappa cruciale di tutto il percorso intrapreso finora”. L’associazione spiega che inizieranno ad essere applicati obblighi concreti per molte tecnologie, i sistemi di Intelligenza Artificiale dovranno essere trasparenti, e ci saranno requisiti di tracciabilità, sicurezza e responsabilità.

“Ci auguriamo che questo possa essere un segnale di svolta anche nella tutela nell’utilizzo delle voci, nella regolamentazione delle tecnologie di clonazione vocale, e nella salvaguardia della qualità artistica del doppiaggio – aggiunge Daniele Giuliani. È sbagliato pensare che il pubblico non si accorga della differenza tra un un’opera doppiata con l’AI e una doppiata da un attore in carne ed ossa e spesso sono gli stessi spettatori che riconoscono la qualità del lavoro artistico e decidono se dare fiducia o meno ad un nuovo film o serie tv”.

ANAD sottolinea di non opporsi al cambiamento, ma di chiedere alle Istituzioni di governarlo, affinché la voce continui a essere tutelata e valorizzata e l’innovazione possa essere accompagnata da regole chiare. La Giornata della Voce diventa così un momento di responsabilità: per ribadire che il futuro del doppiaggio passa anche dalla difesa della sua specificità e di ciò che rende unica questa professione.