Iran, Salvini: uscire da insostenibili e insensati vincoli bilancio Ue

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Milano, 15 apr. (askanews) – “Ottenere dall’Europa la possibilità di uscire dai vincoli di bilancio imposti dai vincoli di Bruxelles, insostenibili, insopportabili, insensati, con due guerre in corso. La stessa Meloni ha sostenuto la necessità di derogare a vincoli”. Lo ha ribadito il vice premier Matteo Salvini, durante la conferenza stampa nella sede della Lega in via Bellerio per presentare la manifestazione di sabato in piazza del Duomo.
L’obiettivo è “sterilizzare qualsiasi aumento di gas e gasolio per tutto il 2026: bloccare il costo al pre-guerra in Iran, ai prezzi di febbraio di quest’anno”.
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