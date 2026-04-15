Rai, Mattarella: inaccettabile manchino organi e Vigilanza non funzionante

Roma, 14 apr. (askanews) – “Non è accettabile che dopo un anno e mezzo manchi l’assetto proprio degli organi amministrativi e che la commissione di Vigilanza non sia in condizione di espletare le sue funzioni”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo.

Il capo dello Stato ha osservato anche che “va posto riparo al Media Information Act approvato dall’Ue nel 2024”.