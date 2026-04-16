Lavoro, riunione con Meloni a P.Chigi per preparare dl in vista del 1 maggio

Roma, 15 apr. (askanews) – Proseguono a Palazzo Chigi le riunioni preparatorie per la definizione del decreto lavoro, in vista della festa del Primo Maggio. Il provvedimento, “attualmente in fase di messa a punto, si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo volte a rafforzare le politiche attive del lavoro”, spiegano dall’esecutivo.

Nella serata di oggi – si rende noto – si è svolto un incontro presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al quale hanno preso parte i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini (entrambi in videocollegamento) i ministri Marina Calderone e Tommaso Foti, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il sottosegretario con delega al Sud Luigi Sbarra, il consigliere per i Rapporti con le parti sociali Stefano Caldoro e rappresentanti tecnici del Mef.

In particolare, l’incontro è stato dedicato a fare il punto sulle misure in fase di elaborazione, “con l’obiettivo di rafforzare le politiche per l’occupazione e contrastare il fenomeno del lavoro povero”.