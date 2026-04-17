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Salvini: Trump non è matto, segue suoi interessi. Ue assente

| 17 Aprile 2026 08:53 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 17 apr. (askanews) – “Sicuramente Trump non è matto, ha una sua chiara strategia che è l’interesse americano che non coincide con quello italiano, a questo si aggiunge una Ue completamente assente, che mi impedisce di aiutare” chi ne ha bisogno, “bisogna cambiare alcune regole” e “o si cambiano in fretta o lo facciamo da soli”, “sono soldi degli italiani e li vogliamo usare” per “aiutare chi non ce la fa”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini intervistato a Mattino 5 su canale 5.

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