UniParma apre le porte agli studenti in occasione dell’open day

Parma, 17apr. (askanews) – Partecipazione e tantissimo entusiasmo per la tre giorni dedicata ai ragazzi, pronti a scegliere il proprio percorso universitario all’Università di Parma. L’Open Day ha dato l’opportunità agli studenti arrivati da tutta Italia di conoscere da vicino i corsi di laurea triennali e magistrali, confrontarsi con docenti e servizi e scoprire le opportunità offerte dall’ateneo. Le parole di Paolo Martelli, Rettore Università di Parma: “L’Open Day per noi vuol dire anche apertura dei dipartimenti nei diversi plessi per mettere in contatto i giovani delle scuole secondarie di secondo grado con le attività che vengono svolte nei dipartimenti, quindi anche attività di ricerca: i laboratori saranno aperti, così come le strutture per far vedere che cosa siamo in grado di offrire anche dal punto di vista delle infrastrutture del nostro Ateneo”.L’Università di Parma guarda al futuro con grande fiducia, puntando a diventare sempre più attrattiva anche per gli studenti internazionali grazie alla qualità della didattica, alla varietà dell’offerta formativa e ai servizi dedicati alla vita universitaria.Le parole di Paolo Martelli, Rettore Università di Parma: “In questi ultimi anni abbiamo lavorato molto nell’aumentare l’attrattività per gli studenti internazionali. Anche in questo caso è una questione di servizi, è una questione di organizzazione, abbiamo lavorato creando una struttura dedicata all’accoglienza degli studenti internazionali che sta dando degli ottimi risultati”.Il Rettore ha inoltre sottolineato le sfide dei prossimi anni, tra calo demografico e cambiamenti economici, evidenziando l’importanza di innovazione e apertura.Le parole di Paolo Martelli, Rettore Università di Parma: “Quello che ci auguriamo è che si possa continuare ad essere attrattivi e credo che l’attrattività, soprattutto del sistema universitario in presenza tradizionale, passi attraverso la qualità dell’offerta formativa di concerto ai servizi che dobbiamo garantire agli studenti”.Una tre giorni intensa, positiva e carica di energia: migliaia di ragazzi hanno letteralmente preso d’assalto l’ateneo, alla ricerca delle informazioni giuste per iniziare il proprio futuro universitario.La prima impressione, positiva, ed il pensiero di Elisa, Studentessa di Terni: “Sono una ragazza di Terni, Umbria e sono venuta qua per cercare informazioni per veterinaria e per scienze animali. L’ambiente universitario mi piace e Parma è una bellissima città. Spero che sia un ambiente sociale bello che mi possa dare tante opportunità”.Un segnale forte di interesse e fiducia verso il percorso Universitario come caposaldo per il proprio futuro. Una tre giorni che conferma Parma come meta sempre più scelta per costruirlo.