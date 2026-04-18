L’arrivo di Meloni all’assemblea di Federalberghi a Roma

Roma, 18 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata poco prima delle 11 al Salone delle fontane all’Eur per l’apertura della 76ma assemblea di Federalberghi. La premier è stata accolta dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, dai ministri delle Imprese Adolfo Urso, dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e della Cultura, Gianmarco Mazzi. È previsto un intervento della premier.