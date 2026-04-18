Pnrr, Foti: spesi 113,5 miliardi su 153, obiettivi raggiunti

Napoli, 18 apr. (askanews) – “Al 28 febbraio 2026 la spesa certificata è di 113,5 miliardi rispetto ai 153 ad oggi conquistati sul campo, avendo raggiunto gli obiettivi previsti dalle rate: 366 obiettivi per otto rate”. A dirlo il ministro per gli Affari europei, la Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, a Napoli in collegamento video con il convegno ‘Il Mezzogiorno dopo il Pnrr’, organizzato dalla Fondazione Merita.

“Ci sono anche i 27 miliardi pendenti di strumenti finanziari, quindi la spesa in realtà rapportava fondi ricevuti non a caso supera di gran lunga la media europea come la media degli obiettivi raggiunti superano di gran misura la media degli obiettivi europei, tenendo presente che questo italiano è un piano che è il più importante tra i piani che la Commissione europea ha poi approvato”, ha aggiunto il ministro.

Secondo Foti “dopo il Pnrr bisogna tenere presente il modello Pnrr perché sotto questo profilo non posso che constatare due fatti. In primo luogo, lavorare per obiettivi ha dimostrato che è possibile farlo anche in Italia senza dover ricorrere a sistematiche proroghe. In secondo luogo perché abbiamo raggiunto un livello di governance che può essere modellato anche successivamente a quella che è l’esperienza del Piano”.

“In terzo luogo perché comunque, al di là dell’affinamento della capacità amministrativa, la Pubblica amministrazione è passata negli ultimi dieci anni da una capacità di spesa di 3 miliardi annui a una capacità di spesa di 30 miliardi annui, che significa che queste accelerate sono anche frutto di un miglioramento della capacità della Pubblica amministrazione di spendere, ma anche del fatto che la programmazione che diventa una programmazione per obiettivi muove anche un insieme di persone e di strutture che cooperando tra loro portano a dei risultati”, ha concluso il ministro.