Calcio, Malagò incontra la serie A: “Non so ancora se mi candido”

Roma, 20 apr. (askanews) – Giovanni Malagò prende tempo sulla candidatura alla presidenza della FIGC. Dopo il vertice “straordinario” di due ore con i club della Lega Serie A, il Presidente del CONI ha tracciato il cronoprogramma della sua possibile discesa in campo, legandola indissolubilmente al consenso corale delle componenti del calcio. “Non credo di sciogliere le riserve entro la settimana – dice – Finirò la settimana e raccoglierò le idee: sarà importante incontrare il presidente Abete e devo fare un programma. Penso che arriveremo alla decisione non dico a ridosso del 13 maggio, ma quasi”. “Se le altre componenti non saranno d’accordo, ringrazierò la Lega Serie A e mi farò da parte. Dopo l’incontro con le componenti, è importante e normale che io parli con il ministro Abodi, ma devo dare rispetto e precedenza al mondo sportivo”. Sulla crisi del calcio italiano dice: “Se oggi si pensa a un nuovo presidente della Federazione è perché l’Italia è stata di nuovo eliminata dal Mondiale. Se l’Italia avesse vinto in Bosnia, oggi non staremmo a parlare di un’elezione Figc. In ogni caso, il calcio deve mettere da parte i personalismi”. Sulla sua capacità gestionale: “Sulla capacità di saper organizzare una squadra che ottenga il massimo risultato sportivo, credo di aver dimostrato qualcosa nella mia vita, anche se nello sport nulla è scontato. Non sono preoccupato del risultato elettorale del 22 giugno”. Di futuro ct non vuole parlare: “Se ho parlato con Allegri? Non so neanche se mi candido. Lui e gli altri allenatori che ho letto sono persone che stimo e con cui ho un buon rapporto, ma non ho parlato con nessuno”. Infine l’atmosfera che si respira in Lega: “Sono state due ore di chiacchierata straordinaria. Mi sembrava doveroso iniziare da chi aveva pensato a me. Hanno parlato tutti, rinsaldando una fiducia che mi fa molto riflettere nel senso buono del termine”. Malagò proseguirà ora il giro di consultazioni incontrando i vertici della Lega B, della Lega Pro e, entro il weekend, le associazioni di calciatori e allenatori.