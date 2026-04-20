M.O., Conte: stoppare accordi Ue-Israele, Governo italiano si schieri

Roma, 20 apr. (askanews) – “Domani il governo italiano deve schierarsi: gli accordi di associazione fra Unione europea e Israele vanno stoppati”. Lo ha scritto sui suoi canali social il leader del M5S, Giuseppe Conte.

“Purtroppo – ha aggiunto l’ex premier – non è stata l’Italia a chiedere di affrontare di petto la questione, ma una lettera di Spagna, Slovenia e Irlanda. In questi anni il governo italiano è stato dalla parte sbagliata. Ora però il ministro Tajani deve prendere una posizione netta nel Consiglio Affari Esteri di domani dove il tema sarà trattato: non possiamo ancora tenere in piedi questi accordi dopo che il governo Netanyahu si è macchiato di un genocidio e ha portato avanti guerre illegali che hanno causato morte, distruzione e danni economici enormi anche per l’Italia”.

“Visto che la partecipazione e 15 milioni di voti hanno spinto il Governo ad annunciare retromarcia su alcune delle politiche fallimentari di questi 4 anni, allora ci aspettiamo veri atti di difesa della Costituzione e che Tajani rinneghi completamente la teoria del diritto internazionale che vale fino a un certo punto, portata avanti per troppi anni. E si vada oltre, con sanzioni al governo Netanyahu che mancano all’appello da troppo tempo”, ha concluso Conte.