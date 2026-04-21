Mark Ruffalo:”Nessuno vuole più il mondo di Trump e Netanyahu”

Roma, 21 apr. (askanews) – Nessuno vuole più vivere nel mondo di Donald Trump e Benjamin Netanyahu secondo Mark Ruffalo, che è a Roma dove ha partecipato ad un incontro al cinema Adriano con 1.500 studenti.”È così cinico, è così nichilista – ha detto l’attore Usa parlando di Trump – è così privo di immaginazione o creatività. Rispetta solo la forza, il potere e la violenza e, in un certo senso, è come una sorta di stupro. È prendere senza che venga offerto. ‘Mi prenderò tutto il petrolio dall’Iran, mi prenderò il petrolio dal Venezuela’, ‘l’unica cosa che mi ferma è la mia stessa moralità, non credo nel diritto internazionale'”.”Quello che sta facendo è rendere molto chiaro in quale mondo vogliamo vivere: vogliamo vivere nel mondo di Donald Trump e Netanyahu?”, ha aggiunto l’attore. “È questo il mondo in cui vogliamo vivere? Dove qualcuno decide: ‘Non farò parte del diritto internazionale, vaffanculo, farò quello che voglio. Prenderò tutto quello che voglio’. Dove finisce tutto questo? Non è il mondo in cui la gente vuole vivere”.”Trump non vincerà le elezioni a novembre – ha poi concluso – ci vuole tempo ma quello che stiamo vedendo è che le persone stanno chiarendo la loro visione del mondo la confusione sta svanendo e ora dobbiamo scegliere in quale mondo vogliamo vivere”. Al cinema Adriano, Ruffalo ha incontrato studenti delle scuole periferiche della Capitale e dai comuni della provincia del Lazio e dell’Abruzzo, (e più di 5.000 collegati in diretta streaming da scuole di tutta l’Italia), dopo la proiezione del film “Tutto quello che resta di te”, diretto da Cherien Dabis di cui è produttore esecutivo. L’incontro gratuito, aperto a studenti, docenti e accompagnatori, fa parte del progetto ArtMedia Cinema e Scuola.