Catanzaro, si lancia dal balcone con i figli: muoiono mamma e due bambini, una è grave

CATANZARO (ITALPRESS) – Una donna, insieme a due figli, ha perso la vita a Catanzaro dopo essersi gettata dal balcone del terzo piano della sua abitazione. É il bilancio della tragedia avvenuta questa notte in via Zanotti Bianco: la madre, secondo le prime ricostruzioni, si é lanciata nel vuoto con in braccio due dei suoi figli, un bambino di quattro anni e un neonato di quattro mesi, che sarebbero morti sul colpo. La terza bambina, di quasi sei anni, é ricoverata in gravi condizioni al reparto di rianimazione all’ospedale di Catanzaro.

Sono intervenuti i poliziotti della Squadra volante della Questura di Catanzaro, con il coordinamento delle indagini da parte della locale Procura.

Al momento della tragedia il marito era in casa, ma non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo. Svegliatosi dopo aver sentito rumori, é sceso in strada tentando anche di rianimare i bambini prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo é ora sentito dagli inquirenti per ricostruire le possibile cause del drammatico episodio. La donna di 46 anni lavorava come operatrice sanitaria in una Rsa ed era conosciuta per il suo attivismo nella parrocchia vicino casa. L’ipotesi più probabile resta quella dell’omicidio-suicidio.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).