Tragedia a Catanzaro, fiori e preghiere per Anna e i suoi piccoli

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Fiori e preghiere in via Zanotti Bianco per Anna e i suoi figli dopo la tragedia che ha colpito la comunità di Catanzaro. Le reazioni di ci conosceva la famiglia

CATANZARO – Fiori e silenzio a segnare la tappa di una sofferenza indescrivibile che ha lasciato una città senza parole. Un dramma da prima pagina che conquista la ribalta nazionale, il cordoglio di una comunità che diventa quello di un Paese intero, mentre ci si interroga su come questa tragedia familiare potesse essere evitata.

Mentre la notizia del volo disperato di una mamma, che trascina nel vuoto anche i suoi tre bambini, fa il giro dei social per poi rimbalzare sulle scrivanie delle redazioni giornalistiche, il civico 13 di via Zanotti Bianco a Catanzaro diventa l’epicentro di una geografia del dolore, in cui interrogativi e perplessità si susseguono alla ricerca di risposte.

Anna Democrito aveva 46 anni e viveva al terzo piano di uno stabile affacciato su una lingua d’asfalto, a due passi dal centro storico. Nel piccolo mondo di una zona residenziale, tra pochi esercizi commerciali e tanta umanità, la sua era una vita ordinaria: il lavoro come operatrice socio-sanitaria in una nota struttura del territorio e un’intensa partecipazione alla vita parrocchiale.

Casa e chiesa non erano un modo di dire per la vita di Anna, che le vicine descrivono come riservata ma sempre sorridente, dedita «ai suoi piccoli gioielli», ai quali si dedicava con amore e devozione, restituendo all’esterno l’immagine di una famiglia unita e apparentemente serena, frantumata in un attimo dietro la patina della normalità.

CONOSCENTI E VICINI UNITI NEL DOLORE PER LA SCOMPARSA DI UNA “PARROCCHIANA MODELLO”

A due passi da via Zanotti Bianco, la parrocchia del Santissimo Salvatore è diventata luogo di un raduno spontaneo e silenzioso di conoscenti e vicini, attorno al parroco don Vincenzo Zoccali. Si racconta di Anna come di una «parrocchiana modello»: una donna che aveva fatto della chiesa un altro punto di riferimento, oltre a quello familiare.

La conoscevano tutti e la descrivono come una «bella famiglia, schiva ma tranquilla, con quei tre bambini uno più bello dell’altro, soprattutto il neonato», raccontano alcune amiche. Era profondamente inserita nella comunità parrocchiale e dedita alla famiglia e al compagno Francesco. Anna era impegnata anche nelle attività della parrocchia: «Aveva la predisposizione del servizio, aiutava a tenere in ordine la chiesa, aveva fatto anche catechismo».

E ancora: «Non ci aspettavamo assolutamente una cosa del genere – raccontano – perché non aveva mai fatto pensare di avere problemi, che evidentemente c’erano e ha mascherato bene». Lacrime e sofferenza, interrogativi e incredulità accompagnano la recita del Rosario in ricordo di Anna e dei suoi bambini, preludio della veglia serale. Anche il momento di sconforto – è il monito di don Zoccali – deve essere vissuto nella fede. «Una persona splendida, molto religiosa, molto legata alla famiglia», aggiunge un’altra amica che però ammette come, negli ultimi tempi, Anna sembrasse vivere un disagio, una tristezza spesso attribuita alle fatiche del parto e alla gestione familiare di tre bambini.

IL SILENZIO AL CIVICO 13 DI VIA ZANOTTI BIANCO

«Di lei si possono dire solo cose belle – aggiunge un’altra signora – era sempre sorridente, disponibile, attaccata alla famiglia». Qualche altra parrocchiana, in maniera riservata, sottolinea un cambiamento proprio dopo il parto: «La sanità dovrebbe seguire di più le persone che vivono questi momenti». Un insieme di ricordi che diventa il racconto di una vita spezzata, alla ricerca di un perché, di una consolazione per quei bambini che sono diventati angeli, per Maria Luce che lotta per la vita. Per una donna che non ha trovato una mano a cui aggrapparsi nella solitudine di un dolore insopportabile, concluso in un gesto estremo. La comunità resta a pregare e a interrogarsi, senza poter tornare indietro. In via Zanotti Bianco, al civico 13, c’è solo silenzio.