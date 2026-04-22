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Catanzaro, orrore in via Zanotti Bianco, madre si lancia con i suoi 3 figli dal terzo piano. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni. Il sindaco Fiorita proclama il lutto cittadino.

Una donna, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile, poco prima dell’una, a Catanzaro in via Zanotti Bianco, si è lanciata dal terzo piano dello stabile in cui abitava insieme ai suoi tre figli.

Li teneva abbracciati. Stretti a sé. La donna, di 46 anni, lavorava come Oss in una clinica nel catanzarese.

DONNA SI LANCIA DAL BALCONE CON I TRE FIGLI A CATANZARO

La donna e due bimbi rispettivamente di 4 mesi e 4 anni, sono morti sul colpo, la terza figlia di sei anni, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese.

Dalle prime notizie trapelate, pare che la donna soffrisse di leggeri disturbi psichiatrici ed era profondamente religiosa, tanto da essere catechista nella parrocchia da lei frequentata.

MORTA LA DONNE E DUE FIGLI, LA TERZA RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI

Le cause del gesto non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell’Università “Magna Grecia”.

Le indagini su quello che appare essere come un drammatico omicidio-suicidio sono seguite dalla squadra mobile della questura di Catanzaro, sotto il coordinamento della Procura di Catanzaro. Sul posto, per i primi rilievi, insieme alla Polizia Scientifica, si è recata la pm Graziella Viscomi. Non è noto se in casa vi fossero altre persone al momento della tragedia. Gli investigatori, tuttavia, da quello che si è saputo, sembrano comunque avere pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

La vicenda ha sconvolto il quartiere e l’intera città. Nel frangente il sindaco della città, Nicola Fiorita, ha proclamato il lutto cittadino.