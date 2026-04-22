Suono, design e tecnologia: l’esperienza IQOS x Devialet

Milano, 22 apr. (askanews) – In occasione della Milano Design Week, IQOS e Devialet hanno presentato “Soundsorial Design”, un progetto che ridefinisce il confine tra suono e visione, trasformando l’esperienza sensoriale in un percorso immersivo e innovativo. Al centro dell’installazione, il suono diventa protagonista assoluto: non più semplice accompagnamento, ma elemento vivo e percepibile, capace di prendere forma attraverso il movimento e le vibrazioni. Un ambiente in cui tecnologia e design si incontrano, permettendo ai visitatori di esplorare lo spazio e trovare una propria connessione con le frequenze sonore.L’intervista a Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia: “È l’undicesimo anno consecutivo di presenza alla Milano Design Week. Abbiamo iniziato questo percorso per capire dove andava il design. In realtà siamo diventati contributori della creazione di design attraverso gli anni. Philip Morris accompagna la propria trasformazione con prodotti che sono altamente iconici e la collaborazione di quest’anno con Devialet vede due aziende impegnate nella ricerca, nell’innovazione, nella creazione di quello che non esiste”.La collaborazione tra IQOS, brand di Philip Morris International, e Devialet nasce da una visione condivisa: mettere l’innovazione al centro del design. Due realtà che, attraverso ricerca e sviluppo, puntano a superare i confini tradizionali, creando nuove esperienze che uniscono estetica, tecnologia e performance.Il commento di Daniela Della Monica, Head of Smoke Free Products Philip Morris Italia: “La collaborazione tra Iqos e Devialet nasce da una forza comune, la forza della curiosità, quella forza che ci spinge ad andare oltre i confini della tecnologia, a sfidare lo status quo, a puntare all’eccellenza in tutto ciò che facciamo. Quando parliamo di offrire un prodotto o un’esperienza alle persone vogliamo che sia la migliore possibile e quale luogo meglio della Design Week, dove l’esperienza viene elevata, per concretizzare questa collaborazione in questa installazione meravigliosa che offre un’esperienza immersiva, non soltanto di suono ma anche di luci, di acqua, di movimenti”. Accanto all’installazione, anche la presentazione della “Soundsorial Limited Edition Capsule”, una collezione che traduce visivamente le onde sonore attraverso pattern e geometrie, simbolo dell’incontro tra ingegneria acustica e linguaggio visivo contemporaneo.Le parole di Jacques Demont, Chief Executive Officer di Devialet: “Quando abbiamo aperto il dialogo con il nostro partner Iqos abbiamo fin da subito dato priorità all’evento di oggi. Un elemento essenziale è stato senza dubbio la voglia in comune di evolverci e sviluppare nuove tecnologie, ma grande attenzione viene data anche al design che è il core business della mia azienda. L’esperienza sensoriale a cui avete partecipato è esattamente ciò che volevamo, cioè l’unione perfetta tra tecnologia e design”.Un progetto che conferma il ruolo della Milano Design Week come laboratorio internazionale di idee, dove tecnologia e creatività si incontrano per ridefinire il futuro dell’esperienza sensoriale.