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UniCredit: la sede centrale del gruppo è e rimarrà in Italia

| 22 Aprile 2026 17:14 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 22 apr. (askanews) – “Come UniCredit ha ripetutamente affermato, la sede centrale del gruppo è e rimarrà in Italia”. Lo ribadisce un portavoce della banca.

“Non vi sono state discussioni né richieste in senso contrario – spiega -. La struttura federale di UniCredit implica che ciascuna delle sue banche federate goda di ampia autonomia e, a livello nazionale, stabilisca la propria sede dove ritiene più opportuno per il Paese in cui opera”.

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