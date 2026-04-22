UniCredit: la sede centrale del gruppo è e rimarrà in Italia

Milano, 22 apr. (askanews) – “Come UniCredit ha ripetutamente affermato, la sede centrale del gruppo è e rimarrà in Italia”. Lo ribadisce un portavoce della banca.

“Non vi sono state discussioni né richieste in senso contrario – spiega -. La struttura federale di UniCredit implica che ciascuna delle sue banche federate goda di ampia autonomia e, a livello nazionale, stabilisca la propria sede dove ritiene più opportuno per il Paese in cui opera”.