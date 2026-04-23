Tajani inaugura targhe 5 Giusti: forte significato a vigilia 25 aprile

Roma, 23 apr. (askanews) – “Oggi inauguriamo le targhe di 5 nuovi Giusti, il loro esempio è monito quotidiano su cosa significa servire lo Stato con coscienza e tenendo sempre la persona al centro”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, all’inaugurazione, con accanto il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, delle cinque nuove targhe dei Giusti della Farnesina (selezionati dalla commissione ad hoc istituita dal MAECI), nel viale antistante il ministero, già denominato Viale dei Giusti.”Cominciamo da Francesco Babuscio Rizzo, incaricato d’Affari presso la Santa Sede nella Roma occupata dai nazifascisti, salvò centinaia di vite, rifiutando la logica del silenzio e della paura”, ha aggiunto Tajani, sottolineado che c’è un significato particolare oggi in questa inaugurazione, a pochi giorni dal 25 aprile.”Il secondo Giusto è Piero de Masi, diplomatico nel Cile del ’73, trasformò la nostra ambasciata a Santiago in un rifugio per i perseguitati politici, aprendo le porte a chi non aveva più riparo”, ha proseguito.”Giorgio Giacobelli è il terzo, in servizio presso la nostra ambasciata a Kinshasa, durante la crisi del Congo nel ’64, organizzò missioni di soccorso per strappare alla morte numerose vite”, ha ricordato Tajani.”Poi Vito Positano, nel 1887, vice-console a Sofia, fu punto di riferimento per la salvezza della popolazione della città in una delle ore più drammatiche della storia balcanica”.Infine, “Tito Spoglia, vice-console ad Elisabethville nel Congo,nel ’60 sacrificò la propria vita per salvare quelle dei connazionali e dei colleghi”, ha concluso Tajani.”Noi abbiamo il dovere di dare, lo dico ai giovani diplomatici, degli esempi da seguire, ne abbiamo tanti nel nostro paese, ne siamo fieri”, ha osservato Tajani, sottolineando che con questa iniziativa “noi stiamo custodendo la memoria”.