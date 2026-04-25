Anna De Gaio
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Sei liste per Anna De Gaio già vicesindaco in passato e ora in corsa per il centrodestra per conquistare la fascia di sindaco di Castrovillari alle prossime elezioni comunali
La candidata a sindaco del centrodestra, la professoressa Anna De Gaio, capogruppo uscente di “Fratelli di Italia” e già vicesindaco nel corso della sindacatura Blaiotta, è appoggiata da sei liste: “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “La Castrovillari che Vuoi”, “Noi Moderati – Libertà è Democrazia”, “Azione Cittadina” e “Insieme per Castrovillari” e da 96 candidati al consiglio comunale.
Sono più di 20 anni che Anna De Gaio fa politica, prima con Alleanza Nazionale, poi con il Polo delle Libertà e ora con Fratelli d’Italia. Eletta per la prima volta consigliera comunale nel 2002. Nello stesso anno venne nominata assessora alle Politiche giovanili, Sport e Turismo. Venne rieletta nel 2007 e venne nominata vicesindaco.
La sua leadership si è consolidata anche a livello regionale, dove tuttora presiede la Commissione Pari Opportunità della Calabria. Parallelamente, Anna De Gaio da oltre 30 anni è protagonista nel mondo dello sport: fiduciario CONI dal 1992 e insignita della Stella d’Argento al Merito Sportivo. Oggi, forte di un radicamento profondo, propone “un’amministrazione fondata su competenza, ascolto e concretezza, puntando al rilancio economico e culturale del territorio”.
ELEZIONI COMUNALI A CASTROVILLARI, LE LISTE A SOSTEGNO DI ANNA DE GAIO
Azione Cittadina Castrovillari
- Cecilia Aloia
- Grazia Baratta
- Martina Barci
- Domenico Bellini
- Carlo Cavaliere
- Christian Cesarano
- Luigi Claudio De Luca
- Carmine D’Ingianna
- Auriel Disha
- Francesco Dolce
- Rosario Esposito
- Filomena Ferrari
- Fatmira Filija
- Leone Salvatore
- Andrea Renne
- Angela Pugliese
La Castrovillari che vuoi
- Stella Gallicchio
- Francesca Accurso
- Pierpaolo Avolio
- Giuseppe Bloise
- Matteo Calvosa
- Rosa Chidichimo
- Giovanni Chiurco
- Vincenzo Dario D’Atri
- Francesca D’Ingiannadetta
- Marco Graziadio
- Giuseppe Infante detto Pippo
- Gaia Loricchio
- Pietro Palazzo
- Domenico Rubino
- Leone Salvatore
- Alessia Schifino
Forza Italia
- Sara Zicari
- Pierluigi Abenante
- Valentina Amenta
- Serafina Astorino
- Viviana Caporale
- Gianni Etere
- Mario Galima
- Filomena Ioele
- Rossella Maltese
- Antonio Davide Mirone
- Antonio Palermo
- Francesco Enrico Pignataro
- Francesco Rocca
- Luca Rosanova
- Francesco Tetro
- Salvatore Tricoce
Noi moderati
- Ivano Schito
- Federica (detta Rosa) Cama
- Luca Bifano
- Adriana Patrizia Chiaramonte
- Antonio (detto Tonino) Di Paola
- Luciana Dragone
- Serena Falbo
- Salvatore Franzese
- Matteo Germinario
- Carmine Marrone
- Antonio Salvatore Martino
- Luigi Martucci
- Federico Oliva
- Antonio Pangaro
- Marika Santandrea
- Mara Vigna
Insieme per Castrovillari
- Onofrio Massarotti
- Romina Alberti
- Fausto Clemente
- Giuseppina Condemi
- Raffaella D’Aquila
- Francesca De Luca
- Giuseppe Donato
- Maria Assunta Roberta Gireeffo
- Biagio Ianni
- Sara La Provitera
- Vincenzo Longo
- Carolina Lo Prete
- Maria Pacisi
- Adele Maria Paternostro
- Gabiella Piovaccari
- Felice Teti
Fratelli d’Italia
- Giancarlo Lamensa
- Alessandra Andriello
- Irene Maria Assunta Bellusci
- Francesco Campolongo
- Francesco Corrado
- Eugenio Costabile
- Mariarosaria D’Atri
- Maria De Bonis
- Tommaso De Capua
- Aurelio Erbino
- Serafino Gallicchio
- Francesca La Falce
- Gaetano Martini
- Pierfrancesca Pellegrini-Strigaro
- Emanuele Piroli
- Erica Sassone
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