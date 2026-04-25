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Sei liste per Anna De Gaio già vicesindaco in passato e ora in corsa per il centrodestra per conquistare la fascia di sindaco di Castrovillari alle prossime elezioni comunali

La candidata a sindaco del centrodestra, la professoressa Anna De Gaio, capogruppo uscente di “Fratelli di Italia” e già vicesindaco nel corso della sindacatura Blaiotta, è appoggiata da sei liste: “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “La Castrovillari che Vuoi”, “Noi Moderati – Libertà è Democrazia”, “Azione Cittadina” e “Insieme per Castrovillari” e da 96 candidati al consiglio comunale.

Sono più di 20 anni che Anna De Gaio fa politica, prima con Alleanza Nazionale, poi con il Polo delle Libertà e ora con Fratelli d’Italia. ​Eletta per la prima volta consigliera comunale nel 2002. Nello stesso anno venne nominata assessora alle Politiche giovanili, Sport e Turismo. Venne rieletta nel 2007 e venne nominata vicesindaco.

La sua leadership si è consolidata anche a livello regionale, dove tuttora presiede la Commissione Pari Opportunità della Calabria. Parallelamente, Anna De Gaio da oltre 30 anni è protagonista nel mondo dello sport: fiduciario CONI dal 1992 e insignita della Stella d’Argento al Merito Sportivo. Oggi, forte di un radicamento profondo, propone “un’amministrazione fondata su competenza, ascolto e concretezza, puntando al rilancio economico e culturale del territorio”.

ELEZIONI COMUNALI A CASTROVILLARI, LE LISTE A SOSTEGNO DI ANNA DE GAIO