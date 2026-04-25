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Elezioni Comunali a Castrovillari, le liste a sostegno di Anna De Gaio

| 25 Aprile 2026 20:04 | 0 commenti

Anna De Gaio

Anna De Gaio

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Sei liste per Anna De Gaio già vicesindaco in passato e ora in corsa per il centrodestra per conquistare la fascia di sindaco di Castrovillari alle prossime elezioni comunali

La candidata a sindaco del centrodestra, la professoressa Anna De Gaio, capogruppo uscente di “Fratelli di Italia” e già vicesindaco nel corso della sindacatura Blaiotta, è appoggiata da sei liste: “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “La Castrovillari che Vuoi”, “Noi Moderati – Libertà è Democrazia”, “Azione Cittadina” e “Insieme per Castrovillari” e da 96 candidati al consiglio comunale.

Sono più di 20 anni che Anna De Gaio fa politica, prima con Alleanza Nazionale, poi con il Polo delle Libertà e ora con Fratelli d’Italia. ​Eletta per la prima volta consigliera comunale nel 2002. Nello stesso anno venne nominata assessora alle Politiche giovanili, Sport e Turismo. Venne rieletta nel 2007 e venne nominata vicesindaco.

La sua leadership si è consolidata anche a livello regionale, dove tuttora presiede la Commissione Pari Opportunità della Calabria. Parallelamente, Anna De Gaio da oltre 30 anni è protagonista nel mondo dello sport: fiduciario CONI dal 1992 e insignita della Stella d’Argento al Merito Sportivo. Oggi, forte di un radicamento profondo, propone “un’amministrazione fondata su competenza, ascolto e concretezza, puntando al rilancio economico e culturale del territorio”.

ELEZIONI COMUNALI A CASTROVILLARI, LE LISTE A SOSTEGNO DI ANNA DE GAIO

Azione Cittadina Castrovillari

  1. Cecilia Aloia
  2. Grazia Baratta
  3. Martina Barci
  4. Domenico Bellini
  5. Carlo Cavaliere
  6. Christian Cesarano
  7. Luigi Claudio De Luca
  8. Carmine D’Ingianna
  9. Auriel Disha
  10. Francesco Dolce
  11. Rosario Esposito
  12. Filomena Ferrari
  13. Fatmira Filija
  14. Leone Salvatore
  15. Andrea Renne
  16. Angela Pugliese

La Castrovillari che vuoi

  1. Stella Gallicchio
  2. Francesca Accurso
  3. Pierpaolo Avolio
  4. Giuseppe Bloise
  5. Matteo Calvosa
  6. Rosa Chidichimo
  7. Giovanni Chiurco
  8. Vincenzo Dario D’Atri
  9. Francesca D’Ingiannadetta
  10. Marco Graziadio
  11. Giuseppe Infante detto Pippo
  12. Gaia Loricchio
  13. Pietro Palazzo
  14. Domenico Rubino
  15. Leone Salvatore
  16. Alessia Schifino

Forza Italia

  1. Sara Zicari
  2. Pierluigi Abenante
  3. Valentina Amenta
  4. Serafina Astorino
  5. Viviana Caporale
  6. Gianni Etere
  7. Mario Galima
  8. Filomena Ioele
  9. Rossella Maltese
  10. Antonio Davide Mirone
  11. Antonio Palermo
  12. Francesco Enrico Pignataro
  13. Francesco Rocca
  14. Luca Rosanova
  15. Francesco Tetro
  16. Salvatore Tricoce

Noi moderati

  1. Ivano Schito
  2. Federica (detta Rosa) Cama
  3. Luca Bifano
  4. Adriana Patrizia Chiaramonte
  5. Antonio (detto Tonino) Di Paola
  6. Luciana Dragone
  7. Serena Falbo
  8. Salvatore Franzese
  9. Matteo Germinario
  10. Carmine Marrone
  11. Antonio Salvatore Martino
  12. Luigi Martucci
  13. Federico Oliva
  14. Antonio Pangaro
  15. Marika Santandrea
  16. Mara Vigna

Insieme per Castrovillari

  1. Onofrio Massarotti
  2. Romina Alberti
  3. Fausto Clemente
  4. Giuseppina Condemi
  5. Raffaella D’Aquila
  6. Francesca De Luca
  7. Giuseppe Donato
  8. Maria Assunta Roberta Gireeffo
  9. Biagio Ianni
  10. Sara La Provitera
  11. Vincenzo Longo
  12. Carolina Lo Prete
  13. Maria Pacisi
  14. Adele Maria Paternostro
  15. Gabiella Piovaccari
  16. Felice Teti

Fratelli d’Italia

  1. Giancarlo Lamensa
  2. Alessandra Andriello
  3. Irene Maria Assunta Bellusci
  4. Francesco Campolongo
  5. Francesco Corrado
  6. Eugenio Costabile
  7. Mariarosaria D’Atri
  8. Maria De Bonis
  9. Tommaso De Capua
  10. Aurelio Erbino
  11. Serafino Gallicchio
  12. Francesca La Falce
  13. Gaetano Martini
  14. Pierfrancesca Pellegrini-Strigaro
  15. Emanuele Piroli
  16. Erica Sassone

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