Delfin, ok assemblea a riassetto: Leonardo Maria Del Vecchio sale al 37,5%

Milano, 27 apr. (askanews) – Via libera dell’assemblea di Delfin al passaggio delle quote di Luca e Paola Del Vecchio alla Lmdv Fin del fratello, Leonardo Maria Del Vecchio, che sale così al 37,5% del capitale. Lo si apprende da fonti finanziarie. Si è tenuta, infatti, in mattinata l’assemblea della cassaforte della famiglia Del Vecchio, che oltre a controllare il gruppo dell’occhialeria, EssilorLuxottica, ha anche in pancia un pacchetto di partecipazioni finanziarie in Mps (17,5%), Generali (10%) e UniCredit (2,7%).

Due i punti all’ordine del giorno: il trasferimento delle quote del 12,5% ciascuna di Luca e Paola in capo alla finanziaria del fratello, che ha ottenuto il via libera a maggioranza con il voto favorevole di sei soci su otto, e la politica di distribuzione dei dividendi, pari all’80% dell’utile per il triennio 2025-2027, che ha incassato l’ok da parte di sette su otto votanti.