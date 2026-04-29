Cosenza, un’iniziativa dedicata alla donazione degli organi

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Il 4 maggio nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza un evento dedicato alla donazione degli organi promosso da Stefania Galassi

COSENZA – Il prossimo 4 maggio (ore 08:30-16:00) nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, si terrà un importante evento dedicato alla promozione della donazione degli organi, un gesto di straordinario valore umano e civile.

L’iniziativa nasce su impulso della consigliera comunale di Rende Stefania Galassi, ed è inserita all’interno del progetto territoriale socio-sanitario “INFOrmando”, con l’obiettivo di promuovere informazione, consapevolezza e partecipazione attiva dei cittadini sui temi della salute.

LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI

L’appuntamento si colloca in un momento particolarmente significativo: con l’avvicinarsi della scadenza del 3 agosto 2026, termine entro il quale sarà fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’espressione della propria volontà in merito alla donazione, diventa sempre più urgente informare, coinvolgere e responsabilizzare la comunità.

L’INCONTRO A COSENZA

L’incontro rappresenterà un’occasione di confronto e approfondimento, con la partecipazione di figure del settore sanitario, rappresentanti istituzionali, giuristi, mediatori linguistici e associazioni impegnate quotidianamente nella diffusione della cultura della donazione. Saranno affrontati temi cruciali come l’importanza del consenso informato, le modalità per esprimere la propria volontà e l’impatto concreto che una scelta consapevole può avere nella vita di chi è in attesa di un trapianto. Non mancheranno testimonianze di vita concrete.

Promuovere la donazione degli organi significa dare una possibilità di vita a tante persone e rafforzare il senso di solidarietà all’interno della società. Ogni cittadino può fare la differenza con una scelta semplice ma fondamentale. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di informazione e sensibilizzazione, contribuendo a diffondere un messaggio di speranza, responsabilità e vita.