Moviemov Italian Film Festival, Bangkok premia il film di Michieletto

Roma, 27 apr. (askanews) – Si è chiusa a Bangkok la XV edizione del Moviemov Italian Film Festival, organizzato dalla Ac Playtown Roma dal 21 al 24 aprile 2026. Il premio del pubblico, alias l’Audience Award for Best Film, della XV edizione del Moviemov Italian Film Festival è stato assegnato a “Primavera” opera prima di Damiano Michieletto, con la seguente motivazione: “Un film dal respiro internazionale che sta conquistando il pubblico di tutto il mondo e che speriamo possa essere venduto anche nel Sud Est Asiatico visto il successo che ha riscosso presso il pubblico tailandese”.

Il 21 aprile non è stato solo un opening, ma ha dato vita ad una doppia celebrazione che si è aperta a Bangkok e si chiude oggi a specchio a Roma, al The Space Cinema Moderno, con la proiezione del cortometraggio Bangkok “24/7: Italian Eyes – Italian Cinema Now”, ideato da Ekachai Uekrongtham e interpretato da alcuni tra i più importanti protagonisti del cinema italiano con uno sguardo inedito sulla città di Bangkok. Alla presentazione del corto segue la proiezione del film “La grazia” di Paolo Sorrentino.

Un’andata e ritorno che ha visto introdurre la serata a Bangkok il 21 aprile dal regista tailandese Ekachai Uekrongtham e a Roma dalla delegazione italiana composta da Paola Minaccioni e Giorgio Colangeli e da diversi amici del Moviemov tra cui Andrea Bosca a Diane Fleri.

Come di consueto il festival ha proposto una selezione di opere che raccontano la vitalità e la pluralità del cinema italiano da “La grazia” di Paolo Sorrentino a “Le città di pianura” di Francesca Sossai, “Domani interrogo” di Umberto Carteni, “Due cuori e due capanne” di Massimiliano Bruno e “Le cose non dette” di Gabriele Muccino.

L’edizione 2026 è stata caratterizzata dalla presenza appassionata dei giovani della Chulalongkorn University presenti nel distretto centrale di Pathum Wan, confermando il crescente interesse del pubblico internazionale verso il cinema italiano e il ruolo strategico del Moviemov come piattaforma di connessione tra culture.

“Il fatto che colpisce di più è la grande partecipazione di pubblico e in particolare dei giovani che hanno riempito le sale quest’anno partecipando a tute le proiezioni e apprezzando il lavoro degli autori in selezione”, afferma Goffredo Bettini, fondatore e Presidente del Festival.

Un ringraziamento particolare va al MIC e ai partner che hanno reso possibile questa edizione, in modo speciale alla SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori per il costante sostegno agli autori del cinema italiano, contribuendo concretamente alla valorizzazione del cinema italiano contemporaneo nel Sud-Est asiatico”, conclude Bettini.