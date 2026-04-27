Torna in libreria “Guns N’ Roses. La verità” di Ken Paisli

Roma, 27 apr. (askanews) – Considerata da pubblico e critica una sorta di “bibbia” sulla rock band più discussa del pianeta, torna in libreria, in edizione aggiornata, “Guns N’ Roses. La verità” di Ken Paisli. Pubblicata in Italia da Il Castello nella collana Chinaski a partire dal 29 aprile, la biografia si conferma come una delle opere più complete dedicate alla band californiana.

Il tipico stile gonzo journalism di Paisli, accostabile a quello di Hunter S. Thompson e Lester Bangs, rende il volume avvincente, irriverente e fuori dagli schemi. L’autore non si limita a un lavoro da meticoloso biografo, ma assume anche il ruolo di una sorta di “psicoanalista del rock”, offrendo una lettura profonda e personale delle dinamiche interne al gruppo.

La reunion rappresenta il punto di partenza da cui Paisli riordina i fili di una storia che attraversa oltre quarant’anni di musica. Dall’annuncio del 2015 al primo concerto dell’anno successivo al Coachella, il libro si interroga su cosa si nasconda dietro il riavvicinamento tra Axl Rose e Slash, e su quanto abbia inciso la mediazione del più diplomatico Duff McKagan. Tra gli assenti spiccano Izzy Stradlin, Matt Sorum e Gilby Clarke, ognuno per ragioni differenti. Questioni economiche, vecchi attriti e un diverso approccio allo show business emergono tra le motivazioni individuate da Paisli, che sottolinea comunque il rispetto mantenuto da Axl, Slash e Duff nei confronti degli ex compagni.

La genesi e l’evoluzione della band costituiscono l’ossatura del lavoro del giornalista, che in questa edizione aggiornata e ampliata traccia un ritratto dettagliato e approfondito, arricchito da osservazioni personali. Dalle ricerche nei meandri della scena underground losangelina ai continui cambi di formazione, fino agli estenuanti tour mondiali, ai gossip e alle vicende discografiche: nulla sfugge all’indagine di Paisli.

Incrociando le dichiarazioni dei membri, passati e presenti, l’autore riporta alla luce episodi sconvolgenti degli esordi  dalle molestie subite da Axl da bambino agli arresti, dalle risse ai problemi di salute legati ad abusi di alcol e droga  restituendo il ritratto di un universo segnato da violenza e autodistruzione, soprattutto nella prima fase della carriera. Ne emerge una storia fatta di rock, business ed eccessi, in cui ogni intervista, ogni voce di corridoio e ogni protagonista vengono analizzati e contestualizzati con rigore. Tra un capitolo e l’altro, Paisli non rinuncia a esprimere il proprio punto di vista anche sulla produzione discografica del gruppo. È così Chinese Democracy a rappresentare il vero nodo gordiano tra i Guns del passato e quelli del presente: un album discusso e spesso criticato, ma rivalutato dall’autore come snodo creativo fondamentale. Un lavoro che non ha raggiunto la popolarità di Appetite for Destruction o dei due Use Your Illusion, ma che potrebbe, alla luce dei tour della reunion (2016-2026), diventare il punto di partenza per un nuovo capitolo discografico.

Quella dei Guns N’ Roses è una storia segnata da continui alti e bassi, tra exploit clamorosi e improvvise cadute, abusi, conflitti interni e crisi artistiche. Eppure, osservando il percorso della band e confrontando le scelte del passato con quelle più recenti, le conclusioni di Paisli appaiono chiare: i Guns sono maturati. Hanno raggiunto un equilibrio artistico, umano e professionale, lontano dagli egocentrismi esasperati di un tempo. Più solidi e consapevoli nella gestione delle proprie carriere, sembrano vivere una seconda, lucida giovinezza. Anche rispetto ai percorsi solisti, hanno trovato un baricentro che non mina più la stabilità della “famiglia” Guns  un aspetto a cui l’autore dedica ampio spazio, documentando con precisione le attività dei membri, passati e presenti.

In questo “circo rumoroso” in cui verità, mezze verità e bugie si intrecciano, Paisli prova infine a fare chiarezza, confermando o smentendo molti dei rumors che hanno sempre accompagnato la band. Tra questi, la celebre voce secondo cui Axl e Slash avrebbero litigato per la collaborazione di quest’ultimo con Michael Jackson, accusato di presunte molestie su minori: una ricostruzione che l’autore definisce infondata, ricordando come nel 1991, anno della collaborazione, tali accuse non fossero ancora emerse. I Guns N’ Roses possono inciampare, ma non scompaiono. Seguono i propri tempi, ma trovano sempre il modo di tornare. La pubblicazione è arricchita da una dettagliata discografia, videografia e bibliografia, oltre a una galleria fotografica a colori che ripercorre la storia della band dal 1985 a oggi.