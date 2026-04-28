Sul Burc l’Avviso Pulizia spiagge, Mancuso “Per la prima volta in Calabria misure per salvamento e accessibilità”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Pulizia spiagge, accessibilità e salvamento: la Regione Calabria introduce misure innovative per la stagione balneare 2026. Priorità ai Comuni colpiti dagli eventi atmosferici di inizio anno”. Così il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo della Regione Calabria, Filippo Mancuso, comunica la pubblicazione sul Burc numero 86 del 27 aprile 2026 dell’Avviso rivolto ai Comuni costieri per l’erogazione dei contributi – stagione 2026 – destinati alla pulizia delle spiagge libere e agli interventi per garantire sicurezza e accessibilità ai soggetti diversamente abili negli arenili destinati alla libera balneazione. Per la prima volta, l’Avviso prevede il finanziamento di misure dedicate alla sicurezza, al salvamento e all’accessibilità delle spiagge libere, con priorità ai Comuni, inseriti nelle Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile numero 1180 e 1181 2026, colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali di gennaio e febbraio. L’Avviso finanzia interventi per la pulizia delle spiagge (Azione 1) e per accessibilità e salvamento (Azione 2).

“Questa edizione dell’Avviso – specifica il vicepresidente Mancuso – rappresenta un passo avanti importante. In un anno segnato da eventi meteorologici estremi che hanno messo a dura prova i nostri litorali. Abbiamo scelto non solo di confermare il contributo per la pulizia delle spiagge libere, ma di introdurre, per la prima volta, misure dedicate al salvamento e all’accessibilità. Si tratta di una sperimentazione innovativa, nata anche dal confronto con le amministrazioni costiere, che ci hanno segnalato l’esigenza di rendere le spiagge libere più sicure e realmente fruibili da tutti”. “Con queste risorse – rimarca infine Mancuso – vogliamo conciliare la tutela degli arenili con l’inclusione dei bagnanti, in particolare delle categorie più deboli. È un segnale concreto di attenzione verso i territori e verso una gestione moderna e responsabile del nostro patrimonio costiero”. I Comuni costieri potranno produrre domanda di partecipazione alle due azioni entro il 18 maggio.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).