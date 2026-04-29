Gabriele Salvatores guiderà la giuria del Reply AI Film Festival 2026

Roma, 29 apr. (askanews) – Reply, gruppo internazionale specializzato nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall’IA, svela la giuria della terza edizione del Reply AI Film Festival, la competizione internazionale rivolta a creativi, registi e videomaker che vogliono mettersi alla prova nella produzione di cortometraggi realizzati con strumenti di Intelligenza Artificiale. A guidare la giuria sarà Gabriele Salvatores, regista e sceneggiatore italiano noto per aver lavorato a film come “Nirvana”, “Educazione siberiana” e “Napoli – New York”, vincitore del Premio Oscar al miglior film straniero per “Mediterraneo”.

Insieme a lui, il panel della terza edizione del Reply AI Film Festival, annovera Rob Minkoff, co-regista de “Il Re Leone” nonché animatore e autore di numerosi film come “Stuart Little”, “La casa dei fantasmi” e “Mr. Peabody e Sherman” insieme a Catherine Hardwicke, regista del fenomeno globale “Twilight”. Accanto a loro Jed Weintrob, regista e partner della società 30 Ninjas affiancato da Christina Lee Storm, produttrice cinematografica – già executive in DreamWorks Animation e Netflix – e Head of Studio, Narrative presso Secret Level, il giornalista cinematografico e reporter di IndieWire, Brian Welk e Giacomo Mineo, VFX supervisor per kolossal come “Oppenheimer” e “Odissea” di Christopher Nolan e candidato ai Primetime Emmy per “Devs” di Alex Garland.

“Sono felice di prendere parte al Reply AI Film Festival e di contribuire a un’iniziativa che guarda al futuro del linguaggio cinematografico con curiosità e apertura. Sarà particolarmente stimolante accogliere opere provenienti da tutto il mondo, realizzate con strumenti di intelligenza artificiale generativa che, se messi al servizio di una visione autentica, possono valorizzare ancora di più il talento, la sensibilità e lo sguardo del regista”, commenta Gabriele Salvatores.

Completano la giuria Filippo Rizzante, Chief Technology Officer di Reply, Guillem Martinez Roura, AI & Robotics Lead di ITU “AI for Good”, l’agenzia delle Nazioni Unite focalizzata sull’utilizzo dell’AI per migliorare la società, Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Studios Italia e produttore di serie televisive di successo come “Gomorra: La serie”, “The Young Pope” e “ZeroZeroZero” e la giornalista cinematografica di Sky Italia Denise Negri.

“Imaginatio Nova” è il tema dell’edizione 2026, un invito a esplorare una nuova fase dell’immaginazione, in cui la creatività umana si rinnova attraverso la tecnologia. La giuria valuterà le opere inviate entro il primo giugno 2026 sulla piattaforma aiff.reply.com, in base a creatività, qualità della produzione e impiego dell’AI nei diversi stadi di realizzazione, dalla sceneggiatura alla post-produzione.

Oltre a selezionare i cortometraggi originali più meritevoli, la giuria sarà chiamata a votare le opere che verranno insignite di due premi speciali, l’AI for Good Award, promosso in collaborazione con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), destinato al miglior cortometraggio che metta in evidenza gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) e il Reply AI Studios Grand Prix, riconoscimento che celebra l’innovazione dell’eccellenza nell’uso dell’intelligenza artificiale.

I cortometraggi finalisti avranno la possibilità di partecipare a un evento di première, organizzato da Reply e Mastercard, che si terrà a settembre a Venezia, durante il quale saranno annunciati i vincitori assoluti.

Questa iniziativa fa parte delle Reply Challenges, un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimonia l’impegno di Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, la community di Reply Challenges conta quasi 250.000 partecipanti in tutto il mondo.

Sky Italia sarà media partner del Reply AI Film Festival, una collaborazione che rafforza ulteriormente il posizionamento dell’iniziativa nel panorama media & entertainment.