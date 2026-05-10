David Cronenberg torna al Celico International Arts Festival

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Dal 23 al 31 maggio torna il Celico International Arts Festival: cinema, teatro e musica con ospiti internazionali. David Cronenberg presidente onorario

Dal 23 al 31 maggio 2026 torna in Calabria il Celico International Arts Festival, la rassegna culturale che unisce cinema, teatro, musica, letteratura e formazione con ospiti di rilievo internazionale. Dopo il successo della prima edizione, il borgo di Celico si prepara ad accogliere una settimana di eventi gratuiti dedicati al tema “Alchimie Creative”. Il festival coinvolgerà non solo il centro storico di Celico, ma anche l’Università della Calabria e la città di Cosenza, consolidando il legame tra territorio, istituzioni e scena culturale contemporanea.

CELICO, IL RITORNO DI DAVID CRONENBERG



Grande protagonista dell’edizione 2026 sarà il regista canadese David Cronenberg, che torna in Calabria dopo la partecipazione dello scorso anno. Questa volta lo fa in una veste ancora più significativa: quella di Presidente Onorario del Celico International Arts Festival.

«Come si fa a non essere felici in questo territorio? Celico ha qualcosa di magnetico», aveva dichiarato nel 2025, sottolineando il suo rapporto con la Calabria. Un legame che oggi si rafforza ulteriormente, accompagnato anche dall’annuncio di una “grande sorpresa” legata alla sua presenza.

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Ad annunciarlo sono i direttori artistici Donato Santeramo, professore alla Queen’s University in Canada, e Antonio Nicaso, saggista e storico delle organizzazioni criminali:

«Siamo onorati che un maestro assoluto del cinema abbia accettato la Presidenza onoraria del festival. La sua presenza rappresenta molto più di un omaggio: è una scelta che dà valore e visibilità internazionale al nostro progetto culturale».

UN FESTIVAL TRA ARTE E TERRITORIO

Il Celico International Arts Festival si conferma come uno degli appuntamenti culturali più ambiziosi del Sud Italia, capace di mettere in dialogo linguaggi artistici diversi e culture lontane.

«Dopo lo straordinario debutto dello scorso anno, Celico torna sotto i riflettori internazionali – ha dichiarato il sindaco Matteo Lettieri – con un festival che celebra l’arte in tutte le sue forme, unendo tradizione e innovazione».

Al centro dell’edizione 2026 il tema “Alchimie Creative”, ispirato anche all’eredità spirituale e filosofica dell’abate Gioacchino da Fiore. Un concetto che punta a superare confini geografici e culturali, creando connessioni tra popoli, linguaggi e visioni artistiche.

Eventi gratuiti e ospiti internazionali

Il programma prevede una settimana ricca di appuntamenti gratuiti tra proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti, incontri letterari, masterclass con ospiti internazionali

Un’offerta culturale ampia che punta a rendere Celico un vero e proprio laboratorio creativo a cielo aperto, capace di attrarre pubblico, artisti e operatori del settore.