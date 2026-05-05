Ue, Salvini: a governo Commissione europea c’è gente inadatta

Napoli, 5 mag. (askanews) – “Se devo fare un accenno alle spese militari sostengo la richiesta del ministro Giorgetti e del presidente di Confindustria Orsini. È sorda e inutile un’Europa che ci dice puoi spendere più soldi per le armi, ma non puoi spendere più soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette, a far benzina. Ecco, un’Europa così è inutile, non ci serve”. A dirlo è il vicepremier Matteo Salvini da Torre Annunziata (Napoli), dove ha partecipato alla cerimonia di avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga, immobile confiscato alla criminalità organizzata. “E qua il problema non è Trump, Zelensky, Putin o l’Iran. Qua il problema è a Bruxelles. Noi in questo momento abbiamo al governo della Commissione europea gente inadatta, gente che o ci è o ci fa” conclude il ministro dei Trasporti.