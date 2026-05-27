Catanzaro, sequestrate due discoteche a Giovino

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Due discoteche di Giovino, a Catanzaro, sequestrate dalla Polizia per spettacoli senza autorizzazioni e violazione di ordinanze comunali

Catanzaro – Due discoteche situate in località Giovino sottoposte a sequestro preventivo dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo.

Il provvedimento, eseguito dal personale della Squadra di Polizia amministrativa e sociale della Questura di Catanzaro, disposto dal Gip con decreto emesso lo scorso 21 maggio, a seguito delle risultanze investigative raccolte nel corso di specifici controlli amministrativi.

DISCOTECHE SEQUESTRATE A GIOVINO, SPETTACOLI SENZA AUTORIZZAZIONI

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il titolare delle due attività avrebbe organizzato e svolto in più occasioni eventi di pubblico spettacolo in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative, violando la normativa vigente in materia.

Le verifiche della Polizia avrebbero documentato una gestione reiterata delle attività in difformità rispetto alle disposizioni previste, con eventi realizzati senza i prescritti titoli autorizzativi.

VIOLATA ORDINANZA COMUNALE

Non solo. Il titolare, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe continuato a organizzare serate ed eventi anche dopo l’emissione di un’ordinanza del Comune di Catanzaro che disponeva la cessazione immediata delle attività di pubblico spettacolo.

Il Comune ha adottato il provvedimento a seguito dei precedenti controlli della Polizia amministrativa, ma i responsabili non lo avrebbero rispettato, organizzando ulteriori eventi senza autorizzazione.

IL SEQUESTRO DELLE DISCOTECHE A GIOVINO

Alla luce delle irregolarità riscontrate, la Polizia ha trasmesso un’informativa alla Procura della Repubblica, che ha richiesto e ottenuto dal Gip il sequestro preventivo delle due discoteche.

Il provvedimento mira a impedire la prosecuzione delle attività illecite e a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e pubblico spettacolo.