Internazionali d’Italia, prima vittoria al Foro per Tyra Grant: battuta Pigato nel derby. Out Urgesi e Stefanini

ROMA (ITALPRESS) – Tyra Grant piega Lisa Pigato nel derby tra wild card azzurre di primo turno agli Internazionali d’Italia 2026. La 18enne italo-americana, reduce dalla prima vittoria in un 1000 a Madrid, rimonta la 22enne di Bergamo, che si presentava a Roma dopo la finale nell’Itf di Chiasso e il trionfo Wta 125 di Madrid: 1-6 6-2 6-4, in poco più di due ore di gioco, il punteggio in favore della numero 234 Wta, che al secondo turno incontrerà la testa di serie numero 10 Victoria Mboko.

Niente da fare per Federica Urgesi. La numero 410 del mondo, in main draw dopo aver superato prequalificazioni e qualificazioni, si arrende in due set – con il punteggio di 6-1 6-1 alla svizzera Golubic.

Esce subito di scena anche Lucrezia Stefanini, alla sua quarta partecipazione al tabellone principale del torneo dove ha passato un turno solo nel 2024. Sul Centrale la 27enne di Carmignano, numero 154 Wta, è stata sconfitta per 6-0 6-1 dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 36 del mondo, che a Roma vanta la semifinale del 2023 e campionessa al Roland Garros 2017.

– Foto IPA Agency –

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