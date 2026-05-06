Sal Da Vinci annuncia il nuovo album Per sempre sì: parla d’amore

Milano, 6 mag. (askanews) – A meno di una settimana dal debutto sul palco dell’Eurovision Song Contest di Vienna, Sal Da Vinci annuncia oggi il suo nuovo album Per sempre sì, omonimo del brano vincitore di Sanremo, in uscita il prossimo 29 maggio e da ora disponibile in preorder.

Il disco segna un nuovo capitolo artistico e personale, in cui Sal Da Vinci continua a esplorare il tema dell’amore nelle sue molteplici sfumature. Un progetto fatto di storie e frammenti di vita quotidiana, tra esperienze personali e racconti in cui il pubblico può riconoscersi, sempre guidato da una cifra autentica e profondamente umana.

Intanto, la popolarità della title track Per sempre sì continua a crescere: il brano ha già superato oltre 24 milioni di stream su Spotify e milioni di visualizzazioni su YouTube, affermandosi come una delle colonne sonore di questo 2026.

L’annuncio dell’album arriva inoltre a pochi giorni da un altro momento importante: proprio la scorsa settimana l’artista ha annunciato la tripletta nella sua Napoli, con l’aggiunta della terza data all’Arena Flegrea il 27 settembre.

Per Sal in arrivo un’estate di intensa attività live, tra rassegne e grandi palchi in tutta Italia, che culminerà proprio con le date napoletane, prima del ritorno in autunno nei teatri, dove porterà il suo mondo in una dimensione più raccolta e narrativa.

Calendario aggiornato del tour estivo 2026

Giovedì 9 luglio 2026 | Locarno, Moon+Stars

Mercoledì 15 luglio 2026 | Benevento, BTC Music Festival (Piazza Cardinal Pacca)

Sabato 18 luglio 2026 | Cattolica (RN), Arena della Regina

Martedì 21 luglio 2026 |Cervere (CN), Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)

Lunedì 27 luglio 2026 | Este (PD), Este Music Festival

Giovedì 30 luglio 2026 | Agrigento, Festival Il Mito (Live Arena)

Sabato 1 agosto 2026 | Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso

Mercoledì 5 agosto 2026 | Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour (gratuito)

Venerdì 7 agosto 2026 | Giovinazzo (BA), Levante Arena

Sabato 8 agosto 2026 | San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

Lunedì 10 agosto 2026 | Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo

Mercoledì 12 agosto 2026 | Cirò Marina (KR), KrimiSound Festival (Arena Saracena)

Giovedì 13 agosto 2026 | San Nicola Arcella (CS), Arcella Open Air

Sabato 15 agosto 2026 | Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival (gratuito)

Domenica 16 agosto 2026 | Tottea (TE) XX Edizione Notte Azzurra

Martedì 18 agosto 2026 | Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma

Giovedì 20 agosto 2026 | Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

Giovedì 3 settembre 2026 |Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

Venerdì 25 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea

Sabato 26 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea

Domenica 27 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea NUOVA DATA

Teatri 2026

Mercoledì 7 ottobre 2026 | San Marino, Teatro Nuova Dogana

Venerdì 9 ottobre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione

Lunedì 12 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo

Venerdì 16 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

Domenica 18 ottobre 2026 | Bologna, Europauditorium

Martedì 20 ottobre 2026 | Milano, Teatro Arcimboldi

Venerdì 23 ottobre 2026 | Bitritto (BA), Palatour

Martedì 3 novembre 2026 | Firenze, Teatro Verdi

Giovedì 5 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 7 novembre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo

Lunedì 9 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.