PFM – Premiata Forneria Marconi torna in tour con”Doppia traccia”

Milano, 7 mag. (askanews) – PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

La PFM – Premiata Forneria Marconi torna con “Doppia traccia”, il tour che coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Ogni concerto infatti è diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dolcissima Maria”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

Sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

Di seguito le prossima date del tour estivo (in aggiornamento):

23 maggio in Piazza Vittorio Emanuele a Rignano Flaminio (Roma) – evento gratuito

3 luglio all’Arena P8 di Aosta

4 luglio in Piazza Tettuccio a Montecatini Terme (Pistoia) – con Flavio Premoli

11 luglio al Campo Sportivo di Travo (Piacenza) – con Flavio Premoli

25 luglio in Piazza del Popolo a Orvieto (Terni)

4 agosto all’Arena del Mare di Genova – con Flavio Premoli

11 agosto all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (Ragusa)

13 agosto in Piazza Turra a Mesoraca (Crotone) – evento gratuito

16 agosto in Piazza della Vittoria a Lioni (Avellino) – evento gratuito

18 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (Catania)

Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese Classic Rock UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre Rolling Stone UK ha inserito l’album “Photos of ghost” al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018 la band ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come International Band of the year ai Prog Music Awards UK e nel 2019 la rivista inglese “PROG UK” ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).

Il rapporto della band con Faber è storico. In occasione dell’85° anniversario della nascita di Fabrizio De André (18 febbraio 1940 – 18 febbraio 2025), PFM ha pubblicato l’album live “PFM Canta De André AnniversarY” in digitale, doppio CD e doppio vinile. Prodotto e pubblicato da Aereostella, l’album è distribuito da Self Distribuzione e Pirames International, rispettivamente per il fisico e il digitale.

I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45 anni (1978/1979) dall’iconico sodalizio tra la prog band e il cantautore genovese, un incontro che ha segnato profondamente la musica italiana e ha dato vita a una fusione unica tra il rock progressivo e la poesia della canzone d’autore.