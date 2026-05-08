Il Papa è arrivato a Pompei, inizia la visita al Santuario

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Pompei, 8 mag. (askanews) – Papa Leone è arrivato a Pompei per la visita, nel giorno della Solennità della Madonna di Pompei e primo anniversario del suo pontificato. Leone incontra ora nella Sala Luisa Trapani dell’area meeting il “Tempio della Carità”, realtà che accoglie persone provenienti da situazioni di disagio.
Campane a festa per l’arrivo di Papa Leone a Pompei, appena atterrato nell’area Meeting del Santuario.
E’ la quinta volta di un Pontefice nella città mariana.
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