Salvini in Biennale: sono qui per porre fine alle polemiche

Milano, 8 mag. (askanews) – Il vicepremier Matteo Salvini è arrivato alla Biennale di Venezia: “Sono qui per Venezia e per la Biennale – ha detto il ministro dei Trasporti – e per mettere il mio mattoncino per porre fine a polemiche che non dovrebbero coinvolgere una realtà straordinaria come la Fondazione Biennale”. Nel giorno della manifestazione e e della chiusura di alcuni padiglioni, Salvini ha aggiunto che “l’arte, come lo sport, visto che abbiamo appena finito le Olimpiadi, debbano essere esenti da conflitti”. Salvini ha visitato il padiglione Venezia, quindi quello degli Stati Uniti e poi si è diretto a quello della Russia.