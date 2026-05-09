Ucraina, Putin: credo conflitto si stia avvicinando alla conclusione

Roma, 9 mag. (askanews) – Il conflitto in Ucraina si sta avvicinando alla sua fine. Lo ha dichiarato il presidente della Russia, Vladimir Putin.

“Credo che la questione si stia avvicinando alla sua conclusione”, ha detto Vladimir Putin ai giornalisti riferendosi al conflitto russo-ucraino. Il leader russo ha inoltre accusato i politici occidentali di aver ingannato la Russia nel tentativo di utilizzare l’Ucraina come strumento per raggiungere i propri obiettivi geopolitici.

In questo contesto, ha precisato che tutto ciò sarebbe iniziato con l’espansione verso est della Nato all’inizio degli anni Novanta.