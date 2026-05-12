Giovanni Malagò si candida per la presidenza Figc e incassa l’appoggio della Lega Serie B

ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Malagò si candida ufficialmente per la presidenza della Figc. Secondo quanto si apprende, l’ex presidente del Coni domani depositerà la propria candidatura alla guida della Federcalcio.

“La Lega Serie B comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell’Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L’esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale”. E’ quanto si legge in una nota della Lega di serie B.

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