Nba sotto shock: a soli 29 anni è morto Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies

MEMPHIS (USA) (ITALPRESS) – Nba sotto shock: i Memphis Grizzlies hanno annunciato la morte improvvisa a soli 29 anni di Brandon Clarke.

Selezionato al draft 2019 dai Thunder e girato due settimane dopo ai Grizzlies, Clarke ha vestito sempre la maglia di Memphis nelle sue sette stagioni Nba anche se nell’annata in corso ha collezionato appena due presenze: saltata la prima parte di regular season per i postumi di un infortunio al ginocchio, a dicembre ha accusato un problema al polpaccio e non è più sceso in campo.

“Siamo distrutti dalla tragica perdita di Brandon Clarke – si legge nella nota dei Grizzlies – Brandon era un compagno di squadra straordinario e una persona ancora migliore, il cui impatto sulla squadra e sull’intera comunità di Memphis non sarà dimenticato. Esprimiamo le nostre più profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”.

Le cause della morte sono ancora ignote.

-Foto IPA Agency-

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