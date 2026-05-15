È Sorry Scusa Lo Siento il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

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Milano, 15 mag. (askanews) – È Sorry Scusa Lo Siento il nuovo singolo inedito dei Pinguini Tattici Nucleari, fuori da oggi per Epic/Sony Music Italy ed è online da ora anche il videoclip ufficiale del brano, disponibile al seguente.
Sorry Scusa Lo Siento è una canzone estiva anomala, una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Più in generale, affronta il tema dell’incomunicabilità nei rapporti.
Il videoclip ufficiale, diretto da Lorenzo Silvestri e prodotto da Manifesto, vede protagonista l’attrice Fotinì Peluso e si sviluppa come un racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. Il video segue il viaggio di una ragazza che esplora una serie di luoghi abbandonati e decadenti, tra ambientazioni urbex immerse in un’atmosfera inquieta e cinematografica, gli stessi scenari evocati e attraversati anche dal brano. Durante questo percorso avviene l’incontro con un fantasma che sembra infestare uno di questi luoghi: da questa interazione nasce però un rapporto inaspettato, che trasformerà la paura iniziale in una connessione profonda e surreale.
Racconta Riccardo Zanotti: “Sorry Scusa Lo Siento è una canzone con due ambizioni. La prima è di raccontare una storia, più precisamente una storia di fantasmi. La seconda, quella un po’ più complessa, è destrutturare i classici temi delle canzoni estive. Anche il suo videoclip è piuttosto atipico per un videoclip estivo: innanzitutto nel video piove, è ambientato in un ospedale abbandonato e ci sono momenti in cui la fotografia è molto scura. Ad ogni modo è comunque una canzone che arriva leggera, e penso che anche il video trasmetta quest’idea: può essere tutto, persino una canzone d’amore, se uno ci crede abbastanza. D’altronde, come diceva David Foster Wallace, “every love story is a ghost story”.
Sorry Scusa Lo Siento rappresenta il primo tassello del nuovo percorso di quella che è a tutti gli effetti la band più importante del panorama musicale italiano reduce dal successo di “Hello World”, l’album certificato Triplo Platino, entrato nella Top 10 degli album più venduti del 2025, con tutti i singoli arrivati al primo posto dell’airplay radiofonico e un totale di 86 dischi di Platino e 11 Oro , un cammino che avrà tra le sue tappe principali il già annunciato TOUR STADI 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta.
I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.
Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, che lascerà il segno nell’estate 2027. Per quanto riguarda la data e la venue di Napoli verranno comunicate informazioni a breve. Altre sorprese verranno ancora annunciate nei prossimi mesi.
Pinguini Tattici Nucleari – Tour stadi 2027
04 giugno 2027 – Bibione
08 giugno 2027 – Bologna
12 giugno 2027 – Torino
17 giugno 2027 – Milano
21 giugno 2027 – Padova
24 giugno 2027 – Bari
TBC – Napoli
03 luglio 2027 – Messina
08 luglio 2027 – Roma
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