È Sorry Scusa Lo Siento il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Milano, 15 mag. (askanews) – È Sorry Scusa Lo Siento il nuovo singolo inedito dei Pinguini Tattici Nucleari, fuori da oggi per Epic/Sony Music Italy ed è online da ora anche il videoclip ufficiale del brano, disponibile al seguente.

Sorry Scusa Lo Siento è una canzone estiva anomala, una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Più in generale, affronta il tema dell’incomunicabilità nei rapporti.

Il videoclip ufficiale, diretto da Lorenzo Silvestri e prodotto da Manifesto, vede protagonista l’attrice Fotinì Peluso e si sviluppa come un racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. Il video segue il viaggio di una ragazza che esplora una serie di luoghi abbandonati e decadenti, tra ambientazioni urbex immerse in un’atmosfera inquieta e cinematografica, gli stessi scenari evocati e attraversati anche dal brano. Durante questo percorso avviene l’incontro con un fantasma che sembra infestare uno di questi luoghi: da questa interazione nasce però un rapporto inaspettato, che trasformerà la paura iniziale in una connessione profonda e surreale.

Racconta Riccardo Zanotti: “Sorry Scusa Lo Siento è una canzone con due ambizioni. La prima è di raccontare una storia, più precisamente una storia di fantasmi. La seconda, quella un po’ più complessa, è destrutturare i classici temi delle canzoni estive. Anche il suo videoclip è piuttosto atipico per un videoclip estivo: innanzitutto nel video piove, è ambientato in un ospedale abbandonato e ci sono momenti in cui la fotografia è molto scura. Ad ogni modo è comunque una canzone che arriva leggera, e penso che anche il video trasmetta quest’idea: può essere tutto, persino una canzone d’amore, se uno ci crede abbastanza. D’altronde, come diceva David Foster Wallace, “every love story is a ghost story”.

Sorry Scusa Lo Siento rappresenta il primo tassello del nuovo percorso di quella che è a tutti gli effetti la band più importante del panorama musicale italiano  reduce dal successo di “Hello World”, l’album certificato Triplo Platino, entrato nella Top 10 degli album più venduti del 2025, con tutti i singoli arrivati al primo posto dell’airplay radiofonico e un totale di 86 dischi di Platino e 11 Oro , un cammino che avrà tra le sue tappe principali il già annunciato TOUR STADI 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, che lascerà il segno nell’estate 2027. Per quanto riguarda la data e la venue di Napoli verranno comunicate informazioni a breve. Altre sorprese verranno ancora annunciate nei prossimi mesi.

Pinguini Tattici Nucleari – Tour stadi 2027

04 giugno 2027 – Bibione

08 giugno 2027 – Bologna

12 giugno 2027 – Torino

17 giugno 2027 – Milano

21 giugno 2027 – Padova

24 giugno 2027 – Bari

TBC – Napoli

03 luglio 2027 – Messina

08 luglio 2027 – Roma