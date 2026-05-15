Gruppo FS, a Torino presentato il libro “Viaggiare con leggerezza”

TORINO (ITALPRESS) – Realizzare un’antologia in movimento che esplora il viaggio come stato d’animo e necessità narrativa. E’ questo lo spirito della terza edizione del concorso letterario “A/R Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, promosso da FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Da questa esperienza nasce il volume “Viaggiare con leggerezza”, edito da Minimum Fax, che raccoglie le storie di quattro autori esordienti, Maurizia Di Stefano, vincitrice del concorso con il suo “Mare More”, Franco Revello, Riccardo Grasso ed Edoardo Maresca, che si intrecciano con i racconti inediti di sei scrittrici e scrittori già affermati, come Simona Vinci, Matteo Nucci, Guido Catalano, Nadeesha Uyangoda, Lorenza Pieri e Antonella Lattanzi, membri della giuria che ha selezionato i testi vincitori, tra i quasi cinquecento racconti che hanno preso parte al concorso letterario.

“Siamo felici – ha commentato Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS – di presentare un’opera che celebra la vocazione al movimento del Gruppo FS con la capacità della scrittura di attraversare luoghi, culture ed emozioni, dando voce a prospettive nuove e personali. Una raccolta nella quale risuonano le storie di centinaia di racconti, quasi cinquecento, di autrici e autori esordienti che hanno partecipato al concorso letterario. Un numero che va oltre il semplice dato quantitativo e diventa testimonianza di un desiderio condiviso: quello di narrare il mondo e sè stessi attraverso la scrittura, cercando nelle parole un orientamento, un percorso, una possibilità di espressione e di scoperta”.

Il libro è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino dagli scrittori coinvolti insieme a Gianni Denaro (Armadio di famiglia, minimum fax, 2026), e Alessandra Calise. “Noi – ha dichiarato Daniele Di Gennaro, editore di minimum fax – abbiamo una tradizione antica sul racconto e sull’esordio editoriale. Facciamo scouting da 33 anni. Il racconto è la forma più difficile in letteratura. Per noi è una cantera sperimentale per trovare nuove voci. Quello con Ferrovie dello Stato è stato un lavoro molto interessante per vari motivi. Per la qualità della selezione, fatta da una giuria straordinaria, l’ottimo riscontro dei partecipanti e perchè affianca e dà pari dignità agli esordienti e agli scrittori affermati. Abbiamo, inoltre, potuto lavorare con la realtà editoriale di Fs che è eccellente”. Nell’antologia, il tema della leggerezza viene affrontato come strumento per confrontarsi con la complessità del presente. Molti racconti rivelano, infatti, una tensione verso il ritorno: alla memoria, alle radici, a ciò che resta intatto nonostante lo scorrere del tempo. Tra percorsi reali e itinerari dell’anima, il treno diventa emblema di una libertà possibile.

– foto ufficio stampa FS –

(ITALPRESS).